***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kuruluna Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.07.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00020 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00038 0,0000000 0 0