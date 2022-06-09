***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.06.2022 14:46
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kuruluna Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 11.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.07.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00020 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00038 0,0000000 0 0
15:132.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,59
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:1317,2311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1049
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:1318,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2598
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6536
En Düşük
18,3717
15:131.022,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.022,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:13
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|37.299.669
|% 9,96
|
|FLAP
|4,28
|71.662.452
|% 8,91
|
|FONET
|12,87
|50.216.372
|% 8,24
|
|MOBTL
|1,89
|178.203.229
|% 8,00
|
|OYYAT
|68,85
|91.238.713
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.606.933
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.589.178
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|408,00
|19.616.419
|% -7,19
|
|THYAO
|45,94
|4.893.923.963
|% -1,67
|
|SISE
|22,18
|2.301.260.284
|% 1,46
|
|SASA
|43,98
|1.655.856.184
|% 2,71
|
|SAHOL
|19,67
|1.402.804.409
|% -0,96
|
|TOASO
|63,75
|1.041.304.417
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,63
|532.472.068
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,03
|629.160.032
|% 1,51
|
|SEGYO
|1,17
|162.317.463
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,60
|606.922.407
|% 0,44
|
|ODAS
|2,92
|373.040.984
|% 1,74
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2270
|17,2311
|% 0,61
|
|Euro
|18,5991
|18,6536
|% 1,41
|
|Sterlin
|21,5461
|21,6542
|% 0,65
|
|Frank
|17,5666
|17,6724
|% 0,76
|
|Riyal
|4,5786
|4,6016
|% 0,58
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,75
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,65
|
|Cumhuriyet
|6.808
|6.911
|-7,00
|
|Tam
|6.769
|6.940
|-17,47
|
|Yarım
|3.272
|3.357
|-8,45
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,09
|
Seans Raporu
15:13
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