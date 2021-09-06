***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar‘Şirketimiz ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) arasında 25.05.2021 tarihinde başlayanToplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Resmi Arabuluculuk aşamasında devam ettiğine ilişkin 03.08.2021 tarihinde kamuoyuna açıklama yapılmıştır.Geçen süre zarfında Resmi Arabuluculuk aşamasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamamıştır.Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Resmi Arabulucu Raporu 03.09.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.'Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961898BIST