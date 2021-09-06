***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 12:05
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
‘Şirketimiz ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) arasında 25.05.2021 tarihinde başlayan
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Resmi Arabuluculuk aşamasında devam ettiğine ilişkin 03.08.2021 tarihinde kamuoyuna açıklama yapılmıştır.
Geçen süre zarfında Resmi Arabuluculuk aşamasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamamıştır.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Resmi Arabulucu Raporu 03.09.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.'
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961898
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
0
En Düşük
0
18:058,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
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8,5191
En Düşük
8,4540
18:0510,0640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
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|Değişim
|: 0,37%
|| 1,80
|Açılış
|: 488,55
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,02
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|KOZAL
|101,30
|328.964.677
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,22
|19.134.848
|% 0,00
|
|KARSN
|3,74
|110.610.875
|% 0,00
|
|KOZAL
|101,30
|328.964.677
|% 0,00
|
|KATMR
|1,44
|100.988.063
|% 0,00
|
|KGYO
|6,75
|8.232.286
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,22
|19.134.848
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4943
|8,4969
|% 0,41
|
|Euro
|10,0585
|10,0640
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,6761
|11,7346
|% 0,52
|
|Frank
|9,2053
|9,2607
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2601
|2,2714
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|0,58
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|72,85
|72,85
|0,25
|