***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2021 13:10
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 68. Pancar tesellüm ve Şeker üretim kampanyası 24.09.2021 Cuma günü başlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964830
BIST
17:291.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.401
En Düşük
1.385
17:298,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0158
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:2910,1529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0357
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:29493,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,39
|Açılış
|: 493,65
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:29
|YEOTK
|60,50
|19.048.244
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.013.289
|% 10,00
|
|UNLU
|6,39
|130.411.962
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.016.473
|% 9,97
|
|PENTA
|163,30
|14.281.051
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.254.396
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|59.755.862
|% -9,72
|
|KTSKR
|59,00
|47.728.037
|% -8,17
|
|NIBAS
|8,79
|17.193.033
|% -7,38
|
|BJKAS
|6,31
|186.901.136
|% -6,79
|
|THYAO
|13,11
|1.044.425.027
|% 0,46
|
|GARAN
|9,36
|968.869.927
|% 1,96
|
|EREGL
|16,67
|694.857.764
|% 3,80
|
|TRILC
|12,95
|637.611.472
|% -3,65
|
|KRDMD
|6,38
|607.016.906
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,41
|305.676.783
|% 1,26
|
|GARAN
|9,36
|968.869.927
|% 1,96
|
|KRDMD
|6,38
|607.016.906
|% 1,11
|
|THYAO
|13,11
|1.044.425.027
|% 0,46
|
|PETKM
|6,27
|453.333.423
|% 2,28
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6407
|8,6430
|% 0,18
|
|Euro
|10,1364
|10,1529
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,7614
|11,8204
|% 0,09
|
|Frank
|9,3377
|9,3940
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2989
|2,3104
|% 0,23
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,73
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,10
|
|B. Petrol
|75,68
|75,68
|1,32
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:39BURVA
Yüzde 6.00 oranında artışla 23.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 041, 379 adet işlem
-
17:37FRIGO
Yüzde 9.97 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 493, 617 adet işlem
-
17:36BERA
Yüzde 8.93 oranında artışla 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 536, 060 adet işlem
-
17:35XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 9, 000.00 milyon TL de
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17:35CEOEM
Yüzde 6.36 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 661, 011 adet işlem