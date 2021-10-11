***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.10.2021 tarih, 2021/27 sayılı toplantısındaYatırımcı İlişkileri Birimi Uzmanlığına Selma ODABAŞI'nın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969424BIST