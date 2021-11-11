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***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2021 16:16
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10/11/2021 tarih ve 2021/32 nolu Yönetim Kurulu kararı ile
Yönetim kurulu üyesi Lokman AYDEĞER'in istifasının kabul edilmesine,
yerine Erdoğan ERGİN'in Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977035


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ATATP 53,00 88.036.892 % 9,96  
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Yarım 1.889 1.938 26,24  
Çeyrek 948 969 13,11  
Gümüş.Ons 25,15 25,17 0,47  
Gümüş Gr. 7,99 8,00 0,18  
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