***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10/11/2021 tarih ve 2021/32 nolu Yönetim Kurulu kararı ileYönetim kurulu üyesi Lokman AYDEĞER'in istifasının kabul edilmesine,yerine Erdoğan ERGİN'in Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977035BIST