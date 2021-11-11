***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 16:16
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10/11/2021 tarih ve 2021/32 nolu Yönetim Kurulu kararı ile
Yönetim kurulu üyesi Lokman AYDEĞER'in istifasının kabul edilmesine,
yerine Erdoğan ERGİN'in Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977035
BIST
16:401.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 17,53
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:409,9235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0820
|Açılış
|: 9,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:4011,3917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0938
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:40593,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 7,58
|Açılış
|: 593,92
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:40
|OZRDN
|8,47
|30.954.595
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|88.036.892
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.534.430
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.966.255
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.775.902
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.470.951
|% -9,97
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|RALYH
|7,29
|87.008.492
|% -8,53
|
|TURGG
|132,80
|39.196.990
|% -8,16
|
|PETKM
|7,97
|7.035.322.798
|% 9,93
|
|GARAN
|10,71
|2.855.380.284
|% -0,19
|
|THYAO
|17,92
|1.513.145.935
|% -1,16
|
|TUPRS
|160,70
|1.035.638.644
|% 1,77
|
|KRDMD
|7,57
|987.252.578
|% 3,56
|
|PETKM
|7,97
|7.035.322.798
|% 9,93
|
|GARAN
|10,71
|2.855.380.284
|% -0,19
|
|YKBNK
|3,11
|665.187.773
|% -0,64
|
|ODAS
|1,53
|204.075.753
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,57
|987.252.578
|% 3,56
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9209
|9,9235
|% 0,83
|
|Euro
|11,3818
|11,3917
|% 0,83
|
|Sterlin
|13,2641
|13,3307
|% 0,81
|
|Frank
|10,7141
|10,7787
|% 0,39
|
|Riyal
|2,6371
|2,6503
|% 0,79
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|12,06
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,61
|
|Cumhuriyet
|3.920
|3.980
|49,00
|
|Tam
|3.908
|4.007
|54,24
|
|Yarım
|1.889
|1.938
|26,24
|
|Çeyrek
|948
|969
|13,11
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,17
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,18
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,61
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:54NUGYO
Yüzde 4.36 oranında artışla 11.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 025 adet işlem
-
16:52ISGYO
Yüzde 7.76 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 016, 886 adet işlem
-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, THYAO, TAVHL
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 14 artarak (% 1.06 ) 1, 450
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PETKM, DOAS, ATATP, DOBUR, OYLUM, ADESE, OZRDN