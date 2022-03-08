***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2022 13:56
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021/2022 Kampanya Döneminde üreticilerin fabrikamıza teslim ettikleri 333.156 Ton şeker pancarı bedeli ödemesi 10.03.2022 tarihinde tamamlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008161
BIST
16:552.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 26,49
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:5514,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1683
|Açılış
|: 14,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:5515,9120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2660
|Açılış
|: 15,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:55941,54
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 18,89
|Açılış
|: 941,54
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,55
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KOZAA
|25,52
|397.942.308
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.240.097.756
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.861.869
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.944.472
|% 9,92
|
|SANEL
|7,64
|4.811.962
|% -6,37
|
|KRTEK
|11,07
|16.941.854
|% -6,35
|
|USAK
|1,40
|40.920.245
|% -5,41
|
|GWIND
|6,22
|73.148.991
|% -5,18
|
|SELVA
|17,84
|41.743.594
|% -4,90
|
|KRDMD
|14,91
|5.226.609.766
|% 3,18
|
|THYAO
|25,86
|4.280.772.192
|% -0,15
|
|EREGL
|35,02
|2.302.339.358
|% 1,27
|
|ASELS
|26,06
|2.084.370.712
|% 7,24
|
|GARAN
|11,75
|1.819.105.273
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,91
|5.226.609.766
|% 3,18
|
|YKBNK
|3,65
|876.451.844
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,13
|437.199.400
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|259.441.425
|% 5,19
|
|THYAO
|25,86
|4.280.772.192
|% -0,15
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5254
|14,5405
|% 1,17
|
|Euro
|15,8688
|15,9120
|% 1,70
|
|Sterlin
|18,9533
|19,0484
|% 0,91
|
|Frank
|15,5681
|15,6619
|% 0,68
|
|Riyal
|3,8565
|3,8758
|% 1,00
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|18,81
|
|Altın Gr.
|942
|943
|20,00
|
|Cumhuriyet
|6.248
|6.342
|211,00
|
|Tam
|6.218
|6.375
|217,59
|
|Yarım
|3.005
|3.084
|105,26
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|52,62
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,44
|
|B. Petrol
|130
|130
|6,75
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:10SASA
Yüzde 4.68 oranında artışla 51.25 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 309, 802 adet işlem
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17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 18 artarak (% 1.48 ) 2, 277
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17:09XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 31, 415.00 milyon TL de
-
17:09SISE
Yüzde 5.68 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 387, 323 adet işlem
-
17:08NTHOL
Yüzde 6.21 oranında artışla 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 335 adet işlem