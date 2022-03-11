***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 12:37
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pancar girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle 2022 yılı pancar alımı AVANS fiyatı 1.000 TL/TON ve kotasını tamamlayan üreticilerimize 25 TL/TON kota tamamlama primi olarak güncellenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009466
BIST
13:502.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,72
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.055
En Düşük
2.043
13:5014,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1077
|Açılış
|: 14,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
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14,9941
En Düşük
14,8075
13:5016,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1119
|Açılış
|: 16,4500
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|Önceki Kapanış
|: 16,4800
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En Düşük
16,3012
13:50958,80
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|: 0,71%
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|Açılış
|: 958,66
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|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler13:50
|FORMT
|1,10
|62.609.771
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|18.955.934
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.622.938
|% 9,93
|
|MEPET
|2,27
|9.445.495
|% 8,10
|
|ALKA
|23,82
|24.094.309
|% 7,69
|
|KRSTL
|6,12
|11.177.984
|% -10,00
|
|BRKO
|0,87
|426.388
|% -8,42
|
|ETILR
|6,40
|485.975
|% -5,88
|
|ISSEN
|16,65
|30.949.481
|% -5,24
|
|SKTAS
|2,98
|10.495.435
|% -4,49
|
|KRDMD
|15,41
|2.257.861.623
|% 0,26
|
|THYAO
|26,10
|2.096.383.878
|% 1,40
|
|SISE
|13,56
|1.297.306.728
|% 3,04
|
|EREGL
|34,38
|862.707.036
|% -0,69
|
|KOZAA
|26,36
|714.390.365
|% 3,29
|
|ODAS
|1,53
|265.217.283
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,41
|2.257.861.623
|% 0,26
|
|DOHOL
|3,23
|312.324.638
|% 3,53
|
|SISE
|13,56
|1.297.306.728
|% 3,04
|
|THYAO
|26,10
|2.096.383.878
|% 1,40
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9560
|14,9622
|% 0,73
|
|Euro
|16,4401
|16,4562
|% 0,68
|
|Sterlin
|19,5297
|19,6276
|% 0,96
|
|Frank
|16,0294
|16,1259
|% 0,99
|
|Riyal
|3,9783
|3,9983
|% 0,95
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-5,00
|
|Altın Gr.
|958
|959
|6,49
|
|Cumhuriyet
|6.373
|6.434
|-17,00
|
|Tam
|6.321
|6.481
|-9,17
|
|Yarım
|3.055
|3.135
|-4,43
|
|Çeyrek
|1.532
|1.568
|-2,22
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,33
|