***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPancar girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle 2022 yılı pancar alımı AVANS fiyatı 1.000 TL/TON ve kotasını tamamlayan üreticilerimize 25 TL/TON kota tamamlama primi olarak güncellenmiştir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009466BIST