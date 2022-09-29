***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 69. Pancar tesellüm ve Şeker üretim kampanyası 30.09.2022 Cuma günü başlayacaktır.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065869BIST