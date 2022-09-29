***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 12:10
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 69. Pancar tesellüm ve Şeker üretim kampanyası 30.09.2022 Cuma günü başlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065869
BIST
13:543.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,09
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:5418,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:5418,0737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0539
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:54983,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,85
|Açılış
|: 983,68
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:54
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,14
|60.076.626
|% 9,50
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|GESAN
|87,05
|339.935.874
|% 7,80
|
|ISGYO
|6,65
|13.423.776
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.260.133
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,17
|496.746.854
|% -8,12
|
|KMPUR
|53,40
|169.728.144
|% -8,01
|
|CRDFA
|3,26
|25.952.606
|% -6,32
|
|THYAO
|70,00
|1.829.799.090
|% 1,52
|
|HEKTS
|57,35
|1.400.479.623
|% -3,61
|
|ASELS
|29,62
|1.294.523.065
|% 3,06
|
|SASA
|65,95
|1.039.704.239
|% -2,44
|
|YKBNK
|7,14
|989.876.336
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,85
|392.612.327
|% -0,54
|
|EKGYO
|3,93
|727.742.726
|% 1,55
|
|ZOREN
|3,17
|496.746.854
|% -8,12
|
|TSKB
|2,44
|352.189.765
|% 4,27
|
|YKBNK
|7,14
|989.876.336
|% 1,13
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5374
|18,5413
|% 0,13
|
|Euro
|18,0539
|18,0737
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,0463
|20,1469
|% -0,20
|
|Frank
|18,8275
|18,9409
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9189
|4,9435
|% 0,44
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,87
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.617
|6.677
|-104,00
|
|Yarım
|3.219
|3.264
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,09
|
|B. Petrol
|88,38
|88,38
|0,33
|