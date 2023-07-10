***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2023 09:27
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.07.2023 Cuma 14:00 da gerçekleştirdiğimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ,
Madde 7) 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde 100.000.000.- TL karın 31.12.2023 tarihine kadar bir kere ya da birden çok taksitler halinde yönetim kurulunun kararı çerçevesinde ortaklara dağıtılmasına kalan miktarın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verilmiştir.
şeklinde karar alınmıştır.
Kar Dağıtımının detayları ayrıca duyurulacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168152
BIST
'
10:016.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,24
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.264
En Yüksek
6.283
10:0126,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0653
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
26,1785
En Düşük
25,8302
10:0128,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0399
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
10:011.614,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.614,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler10:01
|QUAGR
|88,00
|480.864.865
|% 1.000,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|VANGD
|13,39
|2.841.171
|% 9,93
|
|MMCAS
|5,92
|147.994
|% 9,83
|
|KSTUR
|384,00
|398.208
|% 9,78
|
|YAPRK
|114,10
|1.100.609
|% -6,48
|
|SELGD
|8,50
|112.022
|% -3,52
|
|AYES
|21,80
|62.239
|% -3,11
|
|TGSAS
|22,20
|87.179
|% -2,46
|
|ICUGS
|8,33
|123.067
|% -2,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|SISE
|46,56
|3.283.176.948
|% 0,00
|
|SAHOL
|46,70
|1.982.644.134
|% 0,00
|
|SASA
|58,10
|1.888.533.780
|% 0,00
|
|TCELL
|39,96
|1.615.488.734
|% 0,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|ODAS
|8,31
|754.818.141
|% 0,00
|
|AKFYE
|12,69
|995.119.683
|% 0,00
|
|ADESE
|1,62
|119.268.624
|% 0,00
|
|PSGYO
|7,34
|487.321.144
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0972
|26,1028
|% 0,25
|
|Euro
|28,5974
|28,6133
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,3207
|33,4878
|% -0,01
|
|Frank
|29,1749
|29,3506
|% -0,06
|
|Riyal
|6,9384
|6,9732
|% 0,27
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,29
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,60
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.426
|10.658
|-8,00
|
|Yarım
|5.221
|5.353
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,36
|0,03
|
|B. Petrol
|77,95
|77,95
|-0,52
|