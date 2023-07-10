***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.07.2023 Cuma 14:00 da gerçekleştirdiğimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ,Madde 7) 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde 100.000.000.- TL karın 31.12.2023 tarihine kadar bir kere ya da birden çok taksitler halinde yönetim kurulunun kararı çerçevesinde ortaklara dağıtılmasına kalan miktarın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verilmiştir.şeklinde karar alınmıştır.Kar Dağıtımının detayları ayrıca duyurulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168152BIST