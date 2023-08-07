***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2023 14:45
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) arasında 10.Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 07.08.2023 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181473
BIST
'
16:167.462
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 61,34
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1627,0136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0996
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1629,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0909
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:161.683,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.683,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:14
|MIPAZ
|28,60
|25.496.015
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|258.472.680
|% 9,99
|
|SAMAT
|18,50
|105.696.814
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|SASA
|59,00
|5.038.260.468
|% -7,67
|
|ZEDUR
|98,30
|333.099.168
|% -7,61
|
|ENSRI
|10,22
|114.223.718
|% -6,41
|
|THYAO
|264,00
|11.811.118.140
|% 6,11
|
|SASA
|59,00
|5.038.260.468
|% -7,67
|
|KLSER
|53,50
|4.888.226.919
|% 9,95
|
|SISE
|53,50
|3.436.913.290
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.381.538.032
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.381.538.032
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,76
|2.959.986.928
|% 2,07
|
|ADESE
|1,89
|292.352.144
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,07
|1.941.903.880
|% 0,06
|
|FZLGY
|15,79
|1.756.963.967
|% 8,22
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9921
|26,9976
|% 0,31
|
|Euro
|29,7201
|29,7371
|% 0,24
|
|Sterlin
|34,3884
|34,5608
|% 0,51
|
|Frank
|30,7582
|30,9435
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1741
|7,2101
|% 0,30
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|2,80
|
|Cumhuriyet
|11.297
|11.468
|49,00
|
|Tam
|11.059
|11.141
|37,00
|
|Yarım
|5.534
|5.596
|18,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,49
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29ASGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 693, 424 adet işlem
-
16:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, ASTOR
-
16:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, SAHOL
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 68 artarak (% 0.74 ) 6, 641
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, OYLUM, ONCSM, MIPAZ, SDTTR, TETMT, CMENT, BRKVY, MAALT, BRLSM