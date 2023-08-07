***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) arasında 10.Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 07.08.2023 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181473BIST