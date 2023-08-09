***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2023 08:51
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ‘ne ait 437 Ada 18 Parsel nolu 115.201,49 m2 alan üzerinde 3600 kWe AC /4349.7 kWp DC kurulu güce sahip , Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Santrali (GES) kurulumu için yapı ruhsatı alınmıştır. Volta Grup Enerji San. Tic. A.Ş. montaj çalışmalarına başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182602
BIST
'
18:107.412
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
0
En Yüksek
0
18:1027,0132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0312
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4210
En Düşük
26,9491
18:1029,7007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1401
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:101.677,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.677,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KMPUR
|149,30
|893.048.521
|% 100,00
|
|PAPIL
|25,18
|266.133.961
|% 0,23
|
|YEOTK
|184,00
|1.370.536.409
|% 0,00
|
|YYLGD
|39,00
|324.493.434
|% 0,00
|
|ZEDUR
|93,90
|505.088.097
|% 0,00
|
|YEOTK
|184,00
|1.370.536.409
|% 0,00
|
|YYLGD
|39,00
|324.493.434
|% 0,00
|
|ZEDUR
|93,90
|505.088.097
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,16
|715.557.035
|% 0,00
|
|YESIL
|6,97
|155.936.944
|% 0,00
|
|THYAO
|261,80
|13.802.403.850
|% 0,00
|
|ASTOR
|115,10
|7.884.772.888
|% 0,00
|
|KOZAL
|28,24
|6.474.688.787
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,00
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,95
|2.788.106.491
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,19
|960.047.834
|% 0,00
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,00
|
|ADESE
|1,98
|469.673.974
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0075
|27,0132
|% 0,12
|
|Euro
|29,6774
|29,7007
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,4200
|34,5926
|% 0,37
|
|Frank
|30,8225
|31,0082
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1819
|7,2179
|% 0,16
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,62
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.154
|11.293
|26,00
|
|Yarım
|5.586
|5.673
|13,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.836
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,88
|0,11
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|-0,09
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
-
17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem