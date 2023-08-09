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***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.08.2023 08:51
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
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Açıklamalar

   Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ‘ne ait 437 Ada 18 Parsel nolu 115.201,49 m2 alan üzerinde 3600 kWe AC /4349.7 kWp DC  kurulu güce sahip ,  Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Santrali (GES) kurulumu için yapı ruhsatı alınmıştır. Volta Grup Enerji San. Tic. A.Ş. montaj çalışmalarına başlamıştır.
 Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182602


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Riyal 7,1819 7,2179 % 0,16  
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Altın Ons 1.931 1.931 5,62  
Altın Gr. 1.676 1.677 6,58  
Cumhuriyet 11.436 11.609 162,00  
Tam 11.154 11.293 26,00  
Yarım 5.586 5.673 13,00  
Çeyrek 2.793 2.836 6,00  
Gümüş.Ons 22,89 22,92 0,13  
Gümüş Gr. 19,86 19,88 0,11  
B. Petrol 86,08 86,08 -0,09  
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