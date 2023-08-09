***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ‘ne ait 437 Ada 18 Parsel nolu 115.201,49 m2 alan üzerinde 3600 kWe AC /4349.7 kWp DC kurulu güce sahip , Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Santrali (GES) kurulumu için yapı ruhsatı alınmıştır. Volta Grup Enerji San. Tic. A.Ş. montaj çalışmalarına başlamıştır.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182602BIST