***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2023 18:16
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ‘ne ait 437 Ada 18 Parsel sınırları içinde üretim tesisi olarak kurulu , 4365,45 kWp /3600 kWe gücündeki KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI GES Elektrik Santrali Tesisleri , Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün kabulü ile 28.12.2023 tarihinde devreye alınarak , elektrik üretimine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230258
BIST
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18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 135,90
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
18:0529,4662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0858
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4755
En Düşük
29,3340
18:0532,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0918
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
18:051.966,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.966,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|128,70
|8.715.441
|% 10,00
|
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|2.710.584
|% 10,00
|
|DYOBY
|22,66
|62.240.399
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,14
|34.607.461
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|137.510.139
|% -9,97
|
|BRKO
|3,37
|580.894
|% -7,42
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|THYAO
|229,00
|5.725.142.504
|% 3,06
|
|TUPRS
|144,60
|2.857.359.778
|% -1,09
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|PETKM
|17,59
|1.124.452.163
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4591
|29,4662
|% 0,29
|
|Euro
|32,7290
|32,7615
|% 0,28
|
|Sterlin
|37,4797
|37,6677
|% -0,05
|
|Frank
|35,0328
|35,2439
|% 0,86
|
|Riyal
|7,8294
|7,8686
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,72
|1.008,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.132,93
|1.139,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,52
|78,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,64
|2.075,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 33 artarak (% 1.65 ) 6, 546
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, INTEM, ETYAT, BRSAN, AHGAZ, ULAS, SELGD, CMENT, MIATK, DERHL
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17:59
AKCNS, SNPAM, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ICUGS, BJKAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59MRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 562 adet işlem