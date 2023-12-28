***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ‘ne ait 437 Ada 18 Parsel sınırları içinde üretim tesisi olarak kurulu , 4365,45 kWp /3600 kWe gücündeki KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI GES Elektrik Santrali Tesisleri , Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün kabulü ile 28.12.2023 tarihinde devreye alınarak , elektrik üretimine başlamıştır.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230258BIST