***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 / 2024 Kampanya Döneminde sözleşmeli üreticilerimizin Fabrikamıza teslim ettikleri 425.384 ton şeker pancarı bakiye bedeli 470.931.297,33 TL ‘nin , 22.03.2024 tarihinde ödemesi gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261321BIST