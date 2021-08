***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Eskişehir Yolu Üzerinde Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Eskişehir Yolu Üzerinde Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYAİnternet Adresi www.kutahyaseker.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@kutahyaseker.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEskişehir Yolu Üzerinde Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 Merkez/KÜTAHYA 2742236467 2742236473Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHAYRİ DİKBAŞ GENEL MÜDÜR 2742236467ABDÜSSAMET ÖKTEM MUHASEBE MÜDÜRÜ 2742236467OĞUZHAN KARAKOÇ MUHASEBE MÜD.YRD. 2742236467AHMET PIYNAR BİLGİ-İŞLEM 2742236467Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu SEKER KAMISINDAN, PANCARDAN, PALMIYEDEN, AKCA AGACTAN SEKER (SAKKAROZ) VE SEKERURUNLERI IMALATI VEYA BUNLARIN RAFINE EDILMESI (SIVI SEKER VE MELAS URETIMI DAHIL)Şirketin Süresi SÜRESİZPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 08.07.2021 TÜRKİYE BİST ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AZİZ TORUN 690000 TRY 1,5MEHMET TORUN 690000 TRY 1,5NAHİT KİLER 690000 TRY 1,5ÜMİT KİLER 690000 TRY 1,5TORUNLAR GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş 24623069 TRY 28,4744KİLER HOLDİNG A.Ş. 24623069 TRY 28,4744KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 6431399 TRY 16,6833DİĞER 9368780 TRY 20,3670Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 1380000 İşlem GörmüyorB 1380000 İşlem GörmüyorC 7006003 İşlem GörmüyorD Hamiline TRY 36233997 TRY 20,3670 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TORUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.10.2004 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Torunlar Gıda sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı -Torunlar GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yard.-Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı -Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Hayır A,B,C,D Bağımsız Üye DeğilÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 19.03.2020 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ BAĞCI MEYVE SEBZE SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-BİSKON YAPI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -BİST ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Ortak -DENGE REKLAM SAN VE TİC. LTD ŞTİ. Müdürler kurulu başkanı -GÜLKAR ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. Ortak HAZARLI İNŞ DIŞ TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı KBC GIDA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Başkanı KİLER GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi KİLER HOLDİNG A.Ş. Ortak KLR İNŞAAT TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Üyesi LİLA TURİZM TİC. VE İNŞ. LTD ŞTİ. KLR İnşaat'ı Temsilen Yetkili NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Ortak ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. Kiler Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi A,B,C,D Bağımsız Üye DeğilVAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.06.2015 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi KLR SAVUNMA HİZM. SAN TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Üyesi BAĞCI MEYVE SEBZE SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi BİSKON YAPI A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi BİST ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kiler Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi -GÜLKAR ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. Kiler Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi KBC GIDA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Üyesi KİLER ALIŞVERİŞ HİZM. GIDA SAN VE TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Üyesi KİLER GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili KİLER HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili KLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ .A.Ş. Kiler Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi KLR İNŞAAT TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Üyesi NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Kiler Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi RELAKS SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A,B,C,D Bağımsız Üye DeğilMAHMUT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.12.2005 YÖNETİM KURULU ÜYESİ Torunlar GYO A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Serbest Avukatlık Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilLOKMAN AYDEĞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi 17.05.2016 YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türkiye Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilSAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli BAĞIMSIZ ÜYE Evet Bağımsız ÜyeADEM YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BAĞIMSIZ ÜYE Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAYRİ DİKBAŞ GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici YOK YOKBASRİ HASER GENEL KOORDİNATÖR Yönetici YOK YOKABDÜSSAMET ÖKTEM MUHASEBE MÜDÜRÜ Muhasebeci YOK YOKHAKAN DEMİRKAN ZİRAAT MÜDÜRÜ Ziraat Mühendisi YOK YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954945BIST