***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSELMA ODABAŞI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.10.2021 2742236467 selmaodabasi@kutahyaseker.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 920024ABDÜSSAMET ÖKTEM MUHASEBE MÜDÜRÜ 2742236467 soktem@kutahyaseker.com.trAHMET PIYNAR BİLGİ-İŞLEM 2742236467 ahmetpiynar@kutahyaseker.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TORUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 09.10.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Torunlar Gıda sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı -Torunlar GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yard.-Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı -Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı A,B,C,DÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 19.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ BAĞCI MEYVE SEBZE SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-BİSKON YAPI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -BİST ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Ortak -DENGE REKLAM SAN VE TİC. LTD ŞTİ. Müdürler kurulu başkanı -GÜLKAR ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. Ortak HAZARLI İNŞ DIŞ TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı KBC GIDA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Başkanı KİLER GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi KİLER HOLDİNG A.Ş. Ortak KLR İNŞAAT TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Üyesi LİLA TURİZM TİC. VE İNŞ. LTD ŞTİ. KLR İnşaat?ı Temsilen Yetkili NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Ortak ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. Kiler Holding A.Ş.?yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi A,B,C,D Bağımsız Üye DeğilVAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.06.2015 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi KLR SAVUNMA HİZM. SAN TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Üyesi BAĞCI MEYVE SEBZE SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi BİSKON YAPI A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi BİST ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kiler Holding A.Ş.?yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi -GÜLKAR ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. Kiler Holding A.Ş.?yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi KBC GIDA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Üyesi KİLER ALIŞVERİŞ HİZM. GIDA SAN VE TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Üyesi KİLER GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili KİLER HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili KLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ .A.Ş. Kiler Holding A.Ş.?yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi KLR İNŞAAT TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Üyesi NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Kiler Holding A.Ş.?yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi RELAKS SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A,B,C,D Bağımsız Üye DeğilMAHMUT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.12.2005 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Torunlar GYO A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Serbest Avukatlık Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilLOKMAN AYDEĞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi 17.05.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türkiye Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilSAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ ÜYE Evet Bağımsız ÜyeADEM YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ ÜYE Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002712BIST