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***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.07.2022 18:08
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TORUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.10.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Torunlar Gıda sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı -Torunlar GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yard.-Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı -Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Evet A,B,C,D Bağımsız Üye Değil
ÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 19.03.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ BAĞCI MEYVE SEBZE SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-BİSKON YAPI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -BİST ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Ortak -DENGE REKLAM SAN VE TİC. LTD ŞTİ. Müdürler kurulu başkanı -GÜLKAR ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. Ortak HAZARLI İNŞ DIŞ TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı KBC GIDA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Başkanı KİLER GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi KİLER HOLDİNG A.Ş. Ortak KLR İNŞAAT TİC. LTD ŞTİ. Müdürler Kurulu Üyesi LİLA TURİZM TİC. VE İNŞ. LTD ŞTİ. KLR İnşaat?ı Temsilen Yetkili NUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Ortak ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. Kiler Holding A.Ş.?yi Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Evet A,B,C,D Bağımsız Üye Değil
NAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 06.07.2022 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet A,B,C,D Bağımsız Üye Değil
MAHMUT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.12.2005 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Torunlar GYO A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Serbest Avukatlık Yönetim Kurulu Üyeliği Evet A,B,C,D Bağımsız Üye Değil
AYTEN ARSLAN KARA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.07.2022 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ ÜYE Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
SAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 20.05.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ ÜYE Evet Bağımsız Üye
ADEM YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 20.05.2021 İcrada Görevli Değil BAĞIMSIZ ÜYE Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMİL CAHİT YASAN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YOK
BASRİ HASER GENEL KOORDİNATÖR Yönetici GENEL KOORDİNATÖR YOK
ABDÜSSAMET ÖKTEM MUHASEBE MÜDÜRÜ Muhasebeci MUHASEBE MÜDÜRÜ YOK
HAKAN DEMİRKAN ZİRAAT MÜDÜRÜ Ziraat Mühendisi ZİRAAT MÜDÜRÜ YOK
MUHAMMET ÖZDEMİR İŞLETME MÜDÜRÜ Mühendis İŞLETME MÜDÜRÜ YOK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047599


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Gümüş Gr. 10,68 10,70 0,15  
B. Petrol 99 99 -0,97  
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