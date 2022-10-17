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***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.10.2022 11:29
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AZİZ TORUN 690000 TRY 1,5
MEHMET TORUN 690000 TRY 1,5
NAHİT KİLER 690000 TRY 1,5
ÜMİT KİLER 690000 TRY 1,5
TORUNLAR GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş 10823141 TRY 23,5286
KİLER HOLDİNG A.Ş. 10823141 TRY 23,5286
KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 7674938 TRY 16,6846
DİĞER 13918780 TRY 30,2582

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 1380000 İşlem Görmüyor
B 1380000 İşlem Görmüyor
C 7006003 İşlem Görmüyor
D Hamiline TRY 36233997 TRY 30,25 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072442


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKBNK 14,85 1.438.534.107 % 10,00  
ERCB 52,60 82.249.685 % 10,00  
PENTA 484,00 6.700.496 % 10,00  
VKING 7,39 3.131.156 % 9,97  
SMRTG 103,80 66.165.961 % 9,96  
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12:48 Alış Satış %  
Dolar 18,5863 18,5884 % 0,11  
Euro 18,1268 18,1369 % 0,40  
Sterlin 20,9003 21,0051 % 0,99  
Frank 18,4698 18,5811 % 0,44  
Riyal 4,9316 4,9563 % 0,09  
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12:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.657 12,55  
Altın Gr. 991 991 8,92  
Cumhuriyet 6.658 6.759 42,00  
Tam 6.693 6.748 -42,00  
Yarım 3.261 3.296 -24,00  
Çeyrek 1.634 1.649 -10,00  
Gümüş.Ons 18,57 18,61 0,32  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 0,20  
B. Petrol 91,73 91,73 0,10  
Seans Raporu 12:48
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