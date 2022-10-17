***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.10.2022 11:29
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AZİZ TORUN 690000 TRY 1,5
MEHMET TORUN 690000 TRY 1,5
NAHİT KİLER 690000 TRY 1,5
ÜMİT KİLER 690000 TRY 1,5
TORUNLAR GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş 10823141 TRY 23,5286
KİLER HOLDİNG A.Ş. 10823141 TRY 23,5286
KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 7674938 TRY 16,6846
DİĞER 13918780 TRY 30,2582
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 1380000 İşlem Görmüyor
B 1380000 İşlem Görmüyor
C 7006003 İşlem Görmüyor
D Hamiline TRY 36233997 TRY 30,25 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072442
BIST
12:483.813
En Yüksek
|Değişim
|: 5,13%
|| 186,18
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.814
En Düşük
3.641
12:4818,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
12:4818,1369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0723
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1448
En Düşük
18,0503
12:48990,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,37
|Açılış
|: 990,68
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
991,02
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler12:48
|AKBNK
|14,85
|1.438.534.107
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|82.249.685
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.700.496
|% 10,00
|
|VKING
|7,39
|3.131.156
|% 9,97
|
|SMRTG
|103,80
|66.165.961
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,61
|41.852.982
|% -7,98
|
|MEGAP
|4,61
|41.852.982
|% -7,98
|
|GSRAY
|5,26
|101.237.677
|% -4,19
|
|SEKFK
|9,86
|8.211.722
|% -4,18
|
|ACSEL
|60,50
|26.442.232
|% -3,66
|
|THYAO
|97,65
|4.831.930.498
|% 8,50
|
|YKBNK
|9,69
|2.487.210.227
|% 9,74
|
|ISCTR
|9,39
|2.315.578.773
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,44
|2.112.175.742
|% 5,21
|
|SISE
|31,20
|1.971.589.578
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,44
|2.112.175.742
|% 5,21
|
|YKBNK
|9,69
|2.487.210.227
|% 9,74
|
|ISCTR
|9,39
|2.315.578.773
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,85
|389.024.646
|% 7,56
|
|HALKB
|7,93
|1.278.781.372
|% 9,68
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5863
|18,5884
|% 0,11
|
|Euro
|18,1268
|18,1369
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,9003
|21,0051
|% 0,99
|
|Frank
|18,4698
|18,5811
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,09
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|12,55
|
|Altın Gr.
|991
|991
|8,92
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|42,00
|
|Tam
|6.693
|6.748
|-42,00
|
|Yarım
|3.261
|3.296
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,20
|
|B. Petrol
|91,73
|91,73
|0,10
|