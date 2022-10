***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AZİZ TORUN 690000 TRY 1,5MEHMET TORUN 690000 TRY 1,5NAHİT KİLER 690000 TRY 1,5ÜMİT KİLER 690000 TRY 1,5TORUNLAR GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş 10823141 TRY 23,5286KİLER HOLDİNG A.Ş. 10823141 TRY 23,5286KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 7674938 TRY 16,6846DİĞER 13918780 TRY 30,2582Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 1380000 İşlem GörmüyorB 1380000 İşlem GörmüyorC 7006003 İşlem GörmüyorD Hamiline TRY 36233997 TRY 30,25 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072442BIST