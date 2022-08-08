***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/08/2022Karar Sayısı30Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimize ait 01.01.2022-30.06.2022 tarihli Sorumluluk Beyanı Ektedir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053154BIST