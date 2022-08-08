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***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

08.08.2022 19:13
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
30
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimize ait 01.01.2022-30.06.2022 tarihli  Sorumluluk Beyanı Ektedir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053154


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YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
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Sterlin 21,6237 21,7321 % 0,31  
Frank 18,7170 18,8298 % 0,92  
Riyal 4,7627 4,7865 % 0,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 11,97  
Altın Gr. 1.032 1.032 8,75  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.912 6.978 -12,00  
Yarım 3.368 3.412 -6,00  
Çeyrek 1.689 1.705 -3,00  
Gümüş.Ons 20,61 20,64 0,73  
Gümüş Gr. 11,89 11,90 0,43  
B. Petrol 96,03 96,03 1,11  
Seans Raporu 18:05
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