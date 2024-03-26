***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.22Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum kapsamında10.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn.Adem YAVUZ ve üyeliğe Sn.Ayten Arslan KARA'nın atanmasına karar verilmiştir.İlgili karar doğrultusunda , Yönetim Kurulu Komiteleri yapısı aşağıdaki gibi olmuştur.Denetimden Sorumlu Komite: Başkan - Sn.Prof. Dr Saim KILIÇ / Üye - Sn.Adem YAVUZ , Riskin Erken Saptanması Komitesi : Başkan - Sn.Adem YAVUZ / Üye - Sn.Ayten Arslan KARA Kurumsal Yönetim Komitesi : Başkan - Sn.Prof. Dr Saim KILIÇ / Üye - Sn.Adem YAVUZ / Üye - Sn. Selma ODABAŞI Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin , mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262495BIST