***KTSVK* *DRNDR*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTSVK******DRNDR*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDKTSK61912 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının Dönemsel Getiri Ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DRNDRDüzeltme Nedeni -Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Derindere Turizm Otomotiv Tic. San. A.Ş.Kaynak Kuruluş Derindere Turizm Otomotiv Tic. San. A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 19.06.2020Vade (Gün Sayısı) 365Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 26ISIN Kodu TRDKTSK61912Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.06.2017Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2017Yeniden YapılandırmaYapılandırma Kapsamında Yeni Alınan ISIN TRDKTSK61912Ödeme Sayısı 8Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Açıklamalar 20.06.2019 tarihli anapara ve kupon ödemesi bulunan TRDKTSK61912 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin kaynak kuruluş Derindere Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve yatırımcılar arasında yapılan görüşmeler neticesinde anapara tutarının 25,000,000 TL'sinin 8.dönemsel getiri ödemesi ile birlikte 20.06.2019 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. Kısmi itfa sonrası geri kalan 25,000,000 TL'nin ise aşağıda detayları verilen geri ödeme planına göre yapılandırlması hususunda tüm yatırımcılarla anlaşmaya varılmıştır.Yeniden Yapılandırma PlanıÖdeme Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Ana Para Ödeme Tutarı Kupon Ödeme Tutarı Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 0 1.661.109,96 Evet2 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 0 1.643.054,96 Evet3 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 4.166.668 559.722,44 Evet4 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 4.166.668 466.435,28 Evet5 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 4.166.666 349.073,19 Evet6 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 4.166.666 279.861,13 Evet7 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 4.166.666 180.555,71 Evet8 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 4.166.666 90.277,81 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar20.06.2019 tarihli anapara ve kupon ödemesi bulunan TRDKTSK61912 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin kaynak kuruluş Derindere Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve yatırımcılar arasında yapılan görüşmeler neticesinde anapara tutarının 25,000,000 TL'sinin 8.dönemsel getiri ödemesi ile birlikte 20.06.2019 tarihinde ödenmesine karar verilmişti. Üzerinde mutabık kalınan geri ödeme planı uyarınca kısmi itfa sonrası geri kalan 25,000,000 TL'ye tahakkuk eden sekizinci kâr payı ödemesi ve kısmi anapara ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852027BIST