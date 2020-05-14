***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
14.05.2020 18:18
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 31.03.2020 Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845055
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
18:057,5289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
18:05387,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,50
|Açılış
|: 387,74
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|KAPLM
|6,82
|8.399.061
|% 10,00
|
|CMBTN
|71,50
|15.616.238
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|27.520.220
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|529.599
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.866.162
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|108.108
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|407.495.584
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|130.067.205
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|57.200.699
|% -9,97
|
|SODSN
|13,91
|2.001.347
|% -9,97
|
|ASELS
|29,20
|1.684.866.564
|% 1,88
|
|ECILC
|5,72
|1.292.097.636
|% -4,03
|
|GARAN
|7,68
|815.639.138
|% -2,78
|
|SELEC
|8,85
|473.332.049
|% -7,91
|
|SASA
|9,24
|469.980.626
|% 1,54
|
|ECILC
|5,72
|1.292.097.636
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|448.945.849
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,64
|109.414.434
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,14
|161.148.315
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,06
|141.358.119
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4691
|8,5116
|% -0,48
|
|Frank
|7,1345
|7,1775
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8470
|1,8562
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|13,72
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.534
|15,00
|
|Tam
|2.562
|2.600
|15,50
|
|Yarım
|1.250
|1.271
|7,50
|
|Çeyrek
|625
|636
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,77
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,03
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|1,04
|
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