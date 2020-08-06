KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.516.117
|% 10,00
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|ALCAR
|78,20
|6.594.969
|% 9,99
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|MSGYO
|2,87
|7.829.072
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,4327
|9,4800
|% -0,37
|Frank
|7,8865
|7,9340
|% -0,30
|Riyal
|1,9266
|1,9363
|% 0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,69
|Cumhuriyet
|3.131
|3.240
|-103,90
|Tam
|3.225
|3.422
|-38,60
|Yarım
|1.566
|1.627
|-49,70
|Çeyrek
|785
|832
|-11,50
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|-0,64
Seans Raporu
- 16:38BFREN Yüzde -10.00 oranında düşüşle 695.70 lira fiyatla işlem gören hissede 916 adet işlem
- 16:37OLMIP Yüzde -5.03 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 530, 282 adet işlem
- 16:36RHEAG Yüzde -5.73 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 034 adet işlem
- 16:35BSOKE Yüzde -4.46 oranında düşüşle 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 434, 263 adet işlem
- 16:34 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TRKCM, ASELS