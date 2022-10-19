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***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

19.10.2022 19:14
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

     KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 30.09.2022 Faaliyet Raporu Ekte Sunulmuştur.
 
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072984


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VERTU 34,10 163.484.355 % 10,00  
GESAN 149,60 550.625.920 % 10,00  
ESEN 58,30 421.530.982 % 10,00  
BRYAT 730,40 109.106.157 % 10,00  
SMRTG 125,50 303.573.564 % 9,99  
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Riyal 4,9314 4,9561 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.630 1.631 -21,47  
Altın Gr. 975 976 -11,90  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.637 6.727 -37,00  
Yarım 3.234 3.289 -20,00  
Çeyrek 1.620 1.646 -10,00  
Gümüş.Ons 18,43 18,46 -0,29  
Gümüş Gr. 11,00 11,03 -0,18  
B. Petrol 90,70 90,70 0,67  
Seans Raporu 18:05
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