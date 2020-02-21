***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 5.197 98.747 60.712 214.656 214.656Transferler3.035 57.677 -60.712 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)284.399 284.399 284.399Dönem Sonu Bakiyeler50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055Transferler14.220 270.179 -284.399 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)138.802 138.802 138.802Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI278.933 138.883Dönem Karı (Zararı)138.802 284.399Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-160.850 -344.777Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler9 -21.264.870 -22.970.281Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler10 21.064.870 22.545.281Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 39.150 80.223İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler162.583 -167.616Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)101.280.829 24.965.804Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.119 3.414İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.119 3.414Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-101.091.571 -25.160.553Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.556 23.719İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.556 23.719Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları140.535 -227.994Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları10 -21.064.870 -22.545.281Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri9 21.264.870 22.970.281Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -61.602 -58.123YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)278.933 138.883NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)278.933 138.883DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ349.628 209.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ628.561 348.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 633.127 349.628Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar6 25.230.466 126.322.037Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar25.230.466 126.322.037Diğer Alacaklar925 194.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar925 194.749Peşin Ödenmiş Giderler7.495 2.023İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.495 2.023Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10.106 0Diğer Dönen Varlıklar4.466 925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.466 925ARA TOPLAM25.886.585 126.869.362TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.886.585 126.869.362DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR25.886.585 126.869.362KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.248.728 126.347.855İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.248.728 126.347.855İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 25.230.466 126.322.037Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar18.262 25.818Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 0 22.452ARA TOPLAM25.248.728 126.370.307TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.248.728 126.370.307UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.248.728 126.370.307ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar637.857 499.055Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.452 8.232Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları426.603 156.424Net Dönem Karı veya Zararı138.802 284.399TOPLAM ÖZKAYNAKLAR637.857 499.055TOPLAM KAYNAKLAR25.886.585 126.869.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 21.264.870 22.970.281Satışların Maliyeti10 -21.064.870 -22.545.281TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)200.000 425.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı90.871 38.633Faiz Gelirleri90.871 38.633FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.871 38.633BRÜT KAR (ZARAR)290.871 463.633Genel Yönetim Giderleri11 -112.919 -99.011ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)177.952 364.622FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)177.952 364.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)177.952 364.622Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-39.150 -80.223Dönem Vergi (Gideri) Geliri-39.150 -80.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)138.802 284.399DÖNEM KARI (ZARARI)138.802 284.399Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları138.802 284.399Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)138.802 284.399Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları138.802 284.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821030BIST