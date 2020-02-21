***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
21.02.2020 19:30
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 5.197 98.747 60.712 214.656 214.656
Transferler
3.035 57.677 -60.712 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
284.399 284.399 284.399
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055
Transferler
14.220 270.179 -284.399 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
138.802 138.802 138.802
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
278.933 138.883
Dönem Karı (Zararı)
138.802 284.399
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-160.850 -344.777
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
9 -21.264.870 -22.970.281
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
10 21.064.870 22.545.281
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 39.150 80.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
162.583 -167.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
101.280.829 24.965.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.119 3.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.119 3.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.091.571 -25.160.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.556 23.719
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.556 23.719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
140.535 -227.994
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
10 -21.064.870 -22.545.281
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
9 21.264.870 22.970.281
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -61.602 -58.123
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.933 138.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.933 138.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
349.628 209.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
628.561 348.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 633.127 349.628
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6 25.230.466 126.322.037
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
25.230.466 126.322.037
Diğer Alacaklar
925 194.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
925 194.749
Peşin Ödenmiş Giderler
7.495 2.023
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.495 2.023
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.106 0
Diğer Dönen Varlıklar
4.466 925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.466 925
ARA TOPLAM
25.886.585 126.869.362
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.886.585 126.869.362
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
25.886.585 126.869.362
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.248.728 126.347.855
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.248.728 126.347.855
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 25.230.466 126.322.037
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.262 25.818
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 0 22.452
ARA TOPLAM
25.248.728 126.370.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.248.728 126.370.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.248.728 126.370.307
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
637.857 499.055
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.452 8.232
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
426.603 156.424
Net Dönem Karı veya Zararı
138.802 284.399
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
637.857 499.055
TOPLAM KAYNAKLAR
25.886.585 126.869.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 21.264.870 22.970.281
Satışların Maliyeti
10 -21.064.870 -22.545.281
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.000 425.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
90.871 38.633
Faiz Gelirleri
90.871 38.633
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.871 38.633
BRÜT KAR (ZARAR)
290.871 463.633
Genel Yönetim Giderleri
11 -112.919 -99.011
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
177.952 364.622
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
177.952 364.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
177.952 364.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.150 -80.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-39.150 -80.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
138.802 284.399
DÖNEM KARI (ZARARI)
138.802 284.399
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
138.802 284.399
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.802 284.399
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
138.802 284.399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821030
BIST