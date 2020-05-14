***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055Transferler14.220 270.179 -284.399 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 136.229 136.229 136.229Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.452 426.603 136.229 635.284 635.284Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857Transferler0 138.802 -138.802 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -17.722 -17.722 -17.722Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.452 565.405 -17.722 620.135 620.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.971 325.638Dönem Karı (Zararı)-17.722 136.229Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 -161.577Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -200.000Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9 -1.252.729 -10.197.810Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 1.252.729 9.997.810Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 0 38.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.069 173.438Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12.612.399 -26.611.086Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-235 -6.076İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -639İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-235 -5.437Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-12.622.504 26.777.295Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.271 13.305İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.271 13.305Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-24.791 148.090Ödenen Faiz10 -1.252.729 -9.997.810Alınan Faiz9 1.252.729 10.197.810Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 2.820 -22.452YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.971 325.638NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.971 325.638DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 633.127 348.539DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 611.156 674.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 611.156 633.127Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12.607.961 25.230.466Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12.607.961 25.230.466Diğer Alacaklar11.031 925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.031 925Peşin Ödenmiş Giderler5.443 7.495İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.443 7.495Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 7.286 10.106Diğer Dönen Varlıklar6.753 4.466İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.753 4.466ARA TOPLAM13.249.630 25.886.585TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.249.630 25.886.585DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR13.249.630 25.886.585KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.629.495 25.248.728İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.629.495 25.248.728İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 12.607.962 25.230.466Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar21.533 18.262Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 0 0ARA TOPLAM12.629.495 25.248.728TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.629.495 25.248.728UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.629.495 25.248.728ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar620.135 637.857Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.452 22.452Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları565.405 426.603Net Dönem Karı veya Zararı-17.722 138.802TOPLAM ÖZKAYNAKLAR620.135 637.857TOPLAM KAYNAKLAR13.249.630 25.886.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 1.252.729 10.197.810Satışların Maliyeti10 -1.252.729 -9.997.810TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 200.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı13.377 15.818Kar Payı Gelirleri13.377 15.818FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.377 15.818BRÜT KAR (ZARAR)13.377 215.818Genel Yönetim Giderleri11 -36.098 -41.166Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-22.721 174.652FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-22.721 174.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-22.721 174.652Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.999 -38.423Dönem Vergi (Gideri) Geliri4.999 -38.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-17.722 136.229DÖNEM KARI (ZARARI)-17.722 136.229Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-17.722 136.229Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.722 136.229Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-17.722 136.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845054BIST