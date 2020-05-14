***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
14.05.2020 18:18
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055
Transferler
14.220 270.179 -284.399 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 136.229 136.229 136.229
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.452 426.603 136.229 635.284 635.284
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857
Transferler
0 138.802 -138.802 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -17.722 -17.722 -17.722
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.452 565.405 -17.722 620.135 620.135
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.971 325.638
Dönem Karı (Zararı)
-17.722 136.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 -161.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -200.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.252.729 -10.197.810
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 1.252.729 9.997.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 0 38.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.069 173.438
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12.612.399 -26.611.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-235 -6.076
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -639
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-235 -5.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.622.504 26.777.295
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.271 13.305
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.271 13.305
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.791 148.090
Ödenen Faiz
10 -1.252.729 -9.997.810
Alınan Faiz
9 1.252.729 10.197.810
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 2.820 -22.452
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.971 325.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.971 325.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 633.127 348.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 611.156 674.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 611.156 633.127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12.607.961 25.230.466
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12.607.961 25.230.466
Diğer Alacaklar
11.031 925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.031 925
Peşin Ödenmiş Giderler
5.443 7.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.443 7.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 7.286 10.106
Diğer Dönen Varlıklar
6.753 4.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.753 4.466
ARA TOPLAM
13.249.630 25.886.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.249.630 25.886.585
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
13.249.630 25.886.585
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.629.495 25.248.728
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.629.495 25.248.728
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 12.607.962 25.230.466
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.533 18.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 0 0
ARA TOPLAM
12.629.495 25.248.728
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.629.495 25.248.728
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.629.495 25.248.728
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
620.135 637.857
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.452 22.452
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
565.405 426.603
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.722 138.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
620.135 637.857
TOPLAM KAYNAKLAR
13.249.630 25.886.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 1.252.729 10.197.810
Satışların Maliyeti
10 -1.252.729 -9.997.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 200.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13.377 15.818
Kar Payı Gelirleri
13.377 15.818
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.377 15.818
BRÜT KAR (ZARAR)
13.377 215.818
Genel Yönetim Giderleri
11 -36.098 -41.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.721 174.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.721 174.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.721 174.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.999 -38.423
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4.999 -38.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.722 136.229
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.722 136.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.722 136.229
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.722 136.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.722 136.229
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845054
BIST