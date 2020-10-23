***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055Transferler14.220 270.179 -284.399Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)139.547 139.547 139.547Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.452 426.603 139.547 638.602 638.602Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857Transferler138.802 -138.802Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.405 6.405 6.405Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.452 565.405 6.405 644.262 644.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.930 349.619Dönem Karı (Zararı)6.405 139.547Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)139.547Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.806 -160.641Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -200.000Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9 -1.695.460 -19.584.449Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 1.695.460 19.384.449Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 1.806 39.359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.643 193.165Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)25.230.466 101.322.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.311 -7.462İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.721 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-55.590 -7.462Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-25.230.466 -101.128.938Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.332 6.803İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.332 6.803Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-56.432 172.071Ödenen Faiz10 -1.695.460 -19.384.449Alınan Faiz9 1.695.460 19.584.449Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 1.502 -22.452YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.930 349.619NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.930 349.619DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 633.127 349.628DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 578.197 699.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 579.918 633.127Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 25.230.466Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar6 0 25.230.466Diğer Alacaklar59.308 925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar59.308 925Peşin Ödenmiş Giderler1.339 7.495İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.339 7.495Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 6.798 10.106Diğer Dönen Varlıklar7.829 4.466İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.829 4.466ARA TOPLAM655.192 25.886.585TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR655.192 25.886.585DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR655.192 25.886.585KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.930 25.248.728İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.930 25.248.728İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 25.230.466Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10.930 18.262Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 0ARA TOPLAM10.930 25.248.728TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.930 25.248.728UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.930 25.248.728ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar644.262 637.857Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.452 22.452Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları565.405 426.603Net Dönem Karı veya Zararı6.405 138.802TOPLAM ÖZKAYNAKLAR644.262 637.857TOPLAM KAYNAKLAR655.192 25.886.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 1.725.460 19.584.449 10.000 1.661.179Satışların Maliyeti10 -1.695.460 -19.384.449 0 -1.661.179TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.000 200.000 10.000 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı36.190 71.539 11.428 27.286Kar Payı Gelirleri36.190 71.539 11.428 27.286FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.190 71.539 11.428 27.286BRÜT KAR (ZARAR)66.190 271.539 21.428 27.286Genel Yönetim Giderleri11 -92.041 -92.633 -45.470 -22.359Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34.062 0 938 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.211 178.906 -23.104 4.927FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.211 178.906 -23.104 4.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.211 178.906 -23.104 4.927Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.806 -39.359 5.083 -1.084Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.806 -39.359 5.083 -1.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.405 139.547 -18.021 3.843DÖNEM KARI (ZARARI)6.405 139.547 -18.021 3.843Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.405 139.547 -18.021 3.843Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.405 139.547 -18.021 3.843Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.405 139.547 -18.021 3.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883423BIST