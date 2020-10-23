***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
23.10.2020 18:19
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055
Transferler
14.220 270.179 -284.399
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
139.547 139.547 139.547
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.452 426.603 139.547 638.602 638.602
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857
Transferler
138.802 -138.802
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.405 6.405 6.405
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.452 565.405 6.405 644.262 644.262
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.930 349.619
Dönem Karı (Zararı)
6.405 139.547
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
139.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.806 -160.641
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -200.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.695.460 -19.584.449
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 1.695.460 19.384.449
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 1.806 39.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.643 193.165
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
25.230.466 101.322.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.311 -7.462
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.721 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.590 -7.462
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.230.466 -101.128.938
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.332 6.803
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.332 6.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-56.432 172.071
Ödenen Faiz
10 -1.695.460 -19.384.449
Alınan Faiz
9 1.695.460 19.584.449
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 1.502 -22.452
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.930 349.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.930 349.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 633.127 349.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 578.197 699.247
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 579.918 633.127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 25.230.466
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
6 0 25.230.466
Diğer Alacaklar
59.308 925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
59.308 925
Peşin Ödenmiş Giderler
1.339 7.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.339 7.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 6.798 10.106
Diğer Dönen Varlıklar
7.829 4.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.829 4.466
ARA TOPLAM
655.192 25.886.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
655.192 25.886.585
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
655.192 25.886.585
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.930 25.248.728
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.930 25.248.728
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 25.230.466
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.930 18.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 0
ARA TOPLAM
10.930 25.248.728
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.930 25.248.728
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.930 25.248.728
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
644.262 637.857
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.452 22.452
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
565.405 426.603
Net Dönem Karı veya Zararı
6.405 138.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
644.262 637.857
TOPLAM KAYNAKLAR
655.192 25.886.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 1.725.460 19.584.449 10.000 1.661.179
Satışların Maliyeti
10 -1.695.460 -19.384.449 0 -1.661.179
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.000 200.000 10.000 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
36.190 71.539 11.428 27.286
Kar Payı Gelirleri
36.190 71.539 11.428 27.286
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.190 71.539 11.428 27.286
BRÜT KAR (ZARAR)
66.190 271.539 21.428 27.286
Genel Yönetim Giderleri
11 -92.041 -92.633 -45.470 -22.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34.062 0 938 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.211 178.906 -23.104 4.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.211 178.906 -23.104 4.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.211 178.906 -23.104 4.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.806 -39.359 5.083 -1.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.806 -39.359 5.083 -1.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.405 139.547 -18.021 3.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.405 139.547 -18.021 3.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.405 139.547 -18.021 3.843
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.405 139.547 -18.021 3.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.405 139.547 -18.021 3.843
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883423
BIST