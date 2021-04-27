***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2021 19:12
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857
Transferler
14.220 270.179 -284.399
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.722 -17.722 -17.722
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 36.672 696.782 -163.319 620.135 620.135
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.453 565.404 11.115 648.972 648.972
Transferler
11.115 -11.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.217 12.217 12.217
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.453 576.519 12.217 661.189 661.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.337 -21.971
Dönem Karı (Zararı)
12.217 -17.722
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.054 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -1.252.729
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 1.252.729
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.161 -7.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 12.612.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.719 -235
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.776 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.057 -235
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -12.622.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.442 3.271
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.442 3.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.432 -24.791
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 0 -1.252.729
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 0 1.252.729
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 5.905 2.820
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.337 -21.971
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.337 -21.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
586.843 633.127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
631.180 611.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 631.180 586.843
Diğer Alacaklar
29.561 46.608
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.800 35.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.761 11.031
Peşin Ödenmiş Giderler
7.018 9.676
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.018 9.676
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 6.730
Diğer Dönen Varlıklar
7.051 8.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.051 8.066
ARA TOPLAM
674.810 657.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
674.810 657.923
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
674.810 657.923
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.392 8.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.392 8.950
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.392 8.950
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 2.229 0
ARA TOPLAM
13.621 8.950
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.621 8.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.621 8.950
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
661.189 648.973
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.453 22.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
576.519 565.404
Net Dönem Karı veya Zararı
12.217 11.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
661.189 648.973
TOPLAM KAYNAKLAR
674.810 657.923
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 20.000 1.252.729
Satışların Maliyeti
11 0 -1.252.729
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.000 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18.522 13.377
Kar Payı Gelirleri
18.522 13.377
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.522 13.377
BRÜT KAR (ZARAR)
38.522 13.377
Genel Yönetim Giderleri
12 -49.523 -36.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.272 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.271 -22.721
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.271 -22.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.271 -22.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.054 4.999
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.054 4.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.217 -17.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.217 -17.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.217 -17.722
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.217 -17.722
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.217 -17.722
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931465
BIST