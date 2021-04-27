***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857Transferler14.220 270.179 -284.399Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.722 -17.722 -17.722Dönem Sonu Bakiyeler50.000 36.672 696.782 -163.319 620.135 620.135Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 22.453 565.404 11.115 648.972 648.972Transferler11.115 -11.115Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.217 12.217 12.217Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.453 576.519 12.217 661.189 661.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.337 -21.971Dönem Karı (Zararı)12.217 -17.722Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.054 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 0 -1.252.729Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 1.252.729Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 3.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler23.161 -7.069Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 12.612.399Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.719 -235İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)23.776 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.057 -235Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 -12.622.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.442 3.271İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.442 3.271Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.432 -24.791Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 0 -1.252.729Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10 0 1.252.729Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 5.905 2.820YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.337 -21.971NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.337 -21.971DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ586.843 633.127DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ631.180 611.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 631.180 586.843Diğer Alacaklar29.561 46.608İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11.800 35.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.761 11.031Peşin Ödenmiş Giderler7.018 9.676İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.018 9.676Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 6.730Diğer Dönen Varlıklar7.051 8.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.051 8.066ARA TOPLAM674.810 657.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR674.810 657.923DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR674.810 657.923KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.392 8.950İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.392 8.950Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar11.392 8.950Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 2.229 0ARA TOPLAM13.621 8.950TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.621 8.950UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.621 8.950ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar661.189 648.973Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.453 22.453Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları576.519 565.404Net Dönem Karı veya Zararı12.217 11.116TOPLAM ÖZKAYNAKLAR661.189 648.973TOPLAM KAYNAKLAR674.810 657.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 20.000 1.252.729Satışların Maliyeti11 0 -1.252.729TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.000 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı18.522 13.377Kar Payı Gelirleri18.522 13.377FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.522 13.377BRÜT KAR (ZARAR)38.522 13.377Genel Yönetim Giderleri12 -49.523 -36.098Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.272 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.271 -22.721FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.271 -22.721SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.271 -22.721Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.054 4.999Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.054 4.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.217 -17.722DÖNEM KARI (ZARARI)12.217 -17.722Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.217 -17.722Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.217 -17.722Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları12.217 -17.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931465BIST