***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
03.08.2021 19:32
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.453 426.602 138.802 637.857 637.857
Transferler
138.802 -138.802
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.426 24.426 24.426
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.453 565.404 24.426 662.283 662.283
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.453 565.404 11.116 648.973 648.973
Transferler
11.116 -11.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.563 22.453 576.520 9.563 658.536 658.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.913 -14.205
Dönem Karı (Zararı)
9.563 24.426
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.563 24.426
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.188 12.854
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -1.695.460
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 1.695.460
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.188 12.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.104 -51.485
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 25.228.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.824 -52.799
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.308 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.484 -52.799
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -25.230.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.720 3.034
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.720 3.034
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.855 -14.205
Ödenen Faiz
11 0 -1.695.460
Alınan Faiz
10 0 1.695.460
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.942 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.913 -14.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.913 -14.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 584.163 633.127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 628.076 618.922
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 630.756 586.843
Diğer Alacaklar
7 17.761 46.608
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 35.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.761 11.031
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.359 9.676
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.359 9.676
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 6.730
Diğer Dönen Varlıklar
6 8.136 8.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.136 8.066
ARA TOPLAM
661.012 657.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
661.012 657.923
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
661.012 657.923
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.230 8.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.230 8.950
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.230 8.950
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 1.246 0
ARA TOPLAM
2.476 8.950
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.476 8.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.476 8.950
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
658.536 648.973
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.453 22.453
Yasal Yedekler
22.453 22.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
576.520 565.404
Net Dönem Karı veya Zararı
9.563 11.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
658.536 648.973
TOPLAM KAYNAKLAR
661.012 657.923
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 20.000 1.715.460 0 462.731
Satışların Maliyeti
11 0 -1.695.460 0 -442.731
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.000 20.000 0 20.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
40.083 24.762 21.562 11.385
Kar Payı Gelirleri
40.083 24.762 21.562 11.385
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.083 24.762 21.562 11.385
BRÜT KAR (ZARAR)
60.083 44.762 21.562 31.385
Genel Yönetim Giderleri
12 -73.368 -46.571 -23.845 -10.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.036 33.124 -236 33.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.751 31.315 -2.519 54.036
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.751 31.315 -2.519 54.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.751 31.315 -2.519 54.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.188 -6.889 -134 -11.888
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.188 -6.889 -134 -11.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.563 24.426 -2.653 42.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.563 24.426 -2.653 42.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.563 24.426 -2.653 42.148
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.563 24.426 -2.653 42.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.563 24.426 -2.653 42.148
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954577
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