***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 22.453 426.602 138.802 637.857 637.857Transferler138.802 -138.802Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.426 24.426 24.426Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.453 565.404 24.426 662.283 662.283Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 22.453 565.404 11.116 648.973 648.973Transferler11.116 -11.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.563 22.453 576.520 9.563 658.536 658.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.913 -14.205Dönem Karı (Zararı)9.563 24.426Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.563 24.426Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.188 12.854Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 0 -1.695.460Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 1.695.460Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 3.188 12.854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler33.104 -51.485Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 25.228.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40.824 -52.799İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)42.308 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.484 -52.799Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 -25.230.466Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.720 3.034İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.720 3.034Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.855 -14.205Ödenen Faiz11 0 -1.695.460Alınan Faiz10 0 1.695.460Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.942 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.913 -14.205NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.913 -14.205DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 584.163 633.127DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 628.076 618.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 630.756 586.843Diğer Alacaklar7 17.761 46.608İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 35.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.761 11.031Peşin Ödenmiş Giderler6 4.359 9.676İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.359 9.676Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 6.730Diğer Dönen Varlıklar6 8.136 8.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.136 8.066ARA TOPLAM661.012 657.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR661.012 657.923DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR661.012 657.923KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.230 8.950İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.230 8.950Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 1.230 8.950Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 1.246 0ARA TOPLAM2.476 8.950TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.476 8.950UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.476 8.950ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar658.536 648.973Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.453 22.453Yasal Yedekler22.453 22.453Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları576.520 565.404Net Dönem Karı veya Zararı9.563 11.116TOPLAM ÖZKAYNAKLAR658.536 648.973TOPLAM KAYNAKLAR661.012 657.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 20.000 1.715.460 0 462.731Satışların Maliyeti11 0 -1.695.460 0 -442.731TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.000 20.000 0 20.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı40.083 24.762 21.562 11.385Kar Payı Gelirleri40.083 24.762 21.562 11.385FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.083 24.762 21.562 11.385BRÜT KAR (ZARAR)60.083 44.762 21.562 31.385Genel Yönetim Giderleri12 -73.368 -46.571 -23.845 -10.473Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.036 33.124 -236 33.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.751 31.315 -2.519 54.036FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.751 31.315 -2.519 54.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.751 31.315 -2.519 54.036Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.188 -6.889 -134 -11.888Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.188 -6.889 -134 -11.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.563 24.426 -2.653 42.148DÖNEM KARI (ZARARI)9.563 24.426 -2.653 42.148Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.563 24.426 -2.653 42.148Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.563 24.426 -2.653 42.148Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.563 24.426 -2.653 42.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954577BIST