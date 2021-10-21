***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857Transferler14.220 270.179 -284.399Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.405 6.405 6.405Dönem Sonu Bakiyeler50.000 36.672 696.782 -139.192 644.262 644.262Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 22.453 565.404 11.115 648.972 648.972Transferler11.115 -11.115 9.020 9.020Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.000 22.453 576.519 9.020 657.992 657.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.504 -54.930Dönem Karı (Zararı)9.020 6.405Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.020 6.405Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.008 1.806Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 0 -1.695.460Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 1.695.460Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 3.008 1.806İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27.815 -64.643Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 25.230.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.157 -57.311İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)35.576 -1.721İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.419 -55.590Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 -25.230.466Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.342 -7.332İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.342 -7.332Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.843 -56.432Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 0 -1.695.460Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10 0 1.695.460Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 3.661 1.502YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.504 -54.930NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.504 -54.930DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ580.447 633.127DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ623.951 578.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 630.347 586.843Diğer Alacaklar17.761 46.608İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar35.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.761 11.031Peşin Ödenmiş Giderler5.461 9.676İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.461 9.676Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 61 6.730Diğer Dönen Varlıklar9.970 8.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.970 8.066ARA TOPLAM663.600 657.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR663.600 657.923DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR663.600 657.923KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.608 8.950İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.608 8.950Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5.608 8.950ARA TOPLAM5.608 8.950TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.608 8.950UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.608 8.950ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar657.992 648.973Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.453 22.453Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları576.519 565.404Net Dönem Karı veya Zararı9.020 11.116TOPLAM ÖZKAYNAKLAR657.992 648.973TOPLAM KAYNAKLAR663.600 657.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 20.000 1.725.460 0 10.000Satışların Maliyeti11 0 -1.695.460 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.000 30.000 0 10.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı63.672 36.190 23.589 11.428Kar Payı Gelirleri63.672 36.190 23.589 11.428FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.672 36.190 23.589 11.428BRÜT KAR (ZARAR)83.672 66.190 23.589 21.428Genel Yönetim Giderleri12 -125.234 -92.041 -51.866 -45.470Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler53.590 34.062 27.554 938ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.028 8.211 -723 -23.104FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.028 8.211 -723 -23.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.028 8.211 -723 -23.104Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.008 -1.806 180 5.083Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.008 -1.806 180 5.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.020 6.405 -543 -18.021DÖNEM KARI (ZARARI)9.020 6.405 -543 -18.021Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.020 6.405 -543 -18.021Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.020 6.405 -543 -18.021Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.020 6.405 -543 -18.021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971755BIST