***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
21.10.2021 18:26
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857
Transferler
14.220 270.179 -284.399
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.405 6.405 6.405
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 36.672 696.782 -139.192 644.262 644.262
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.453 565.404 11.115 648.972 648.972
Transferler
11.115 -11.115 9.020 9.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.000 22.453 576.519 9.020 657.992 657.992
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.504 -54.930
Dönem Karı (Zararı)
9.020 6.405
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.020 6.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.008 1.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -1.695.460
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 1.695.460
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.008 1.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.815 -64.643
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 25.230.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.157 -57.311
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.576 -1.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.419 -55.590
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -25.230.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.342 -7.332
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.342 -7.332
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.843 -56.432
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 0 -1.695.460
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 0 1.695.460
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 3.661 1.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.504 -54.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.504 -54.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
580.447 633.127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
623.951 578.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 630.347 586.843
Diğer Alacaklar
17.761 46.608
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.761 11.031
Peşin Ödenmiş Giderler
5.461 9.676
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.461 9.676
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 61 6.730
Diğer Dönen Varlıklar
9.970 8.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.970 8.066
ARA TOPLAM
663.600 657.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
663.600 657.923
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
663.600 657.923
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.608 8.950
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.608 8.950
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.608 8.950
ARA TOPLAM
5.608 8.950
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.608 8.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.608 8.950
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
657.992 648.973
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.453 22.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
576.519 565.404
Net Dönem Karı veya Zararı
9.020 11.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
657.992 648.973
TOPLAM KAYNAKLAR
663.600 657.923
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 20.000 1.725.460 0 10.000
Satışların Maliyeti
11 0 -1.695.460 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.000 30.000 0 10.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
63.672 36.190 23.589 11.428
Kar Payı Gelirleri
63.672 36.190 23.589 11.428
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.672 36.190 23.589 11.428
BRÜT KAR (ZARAR)
83.672 66.190 23.589 21.428
Genel Yönetim Giderleri
12 -125.234 -92.041 -51.866 -45.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
53.590 34.062 27.554 938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.028 8.211 -723 -23.104
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.028 8.211 -723 -23.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.028 8.211 -723 -23.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.008 -1.806 180 5.083
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.008 -1.806 180 5.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.020 6.405 -543 -18.021
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.020 6.405 -543 -18.021
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.020 6.405 -543 -18.021
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.020 6.405 -543 -18.021
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.020 6.405 -543 -18.021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971755
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