***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 22.453 565.404 11.115 648.972 648.972Transferler14.220 270.179 -284.399Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.217 12.217 12.217Dönem Sonu Bakiyeler50.000 36.673 835.583 -261.067 661.189 661.189Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 22.453 576.520 23.679 672.652 672.652Transferler23.679 -23.679Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.035 10.035 10.035Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.453 600.199 10.035 682.687 682.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.447 38.432Dönem Karı (Zararı)10.035 12.217Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.998 3.054Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 2.998 3.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler41.414 23.161Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.330 20.719İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.643 23.776İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.313 -3.057Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.084 2.442İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37.084 2.442Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları54.447 38.432YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.179 5.905Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10 0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 -9.179 5.905YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.268 44.337NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.268 44.337DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 631.180 586.843DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 676.448 631.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 680.605 625.239Diğer Alacaklar29.561 41.361İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11.800 23.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.761 17.761Peşin Ödenmiş Giderler7.823 3.154İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.823 3.154Diğer Dönen Varlıklar6.791 7.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.791 7.561ARA TOPLAM724.780 677.315TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR724.780 677.315DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR724.780 677.315KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar40.379 3.295İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar40.379 3.295Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar40.379 3.295Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 1.714 1.369ARA TOPLAM42.093 4.664TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.093 4.664UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.093 4.664ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar682.687 672.651Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.453 22.453Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları600.199 576.520Net Dönem Karı veya Zararı10.035 23.678TOPLAM ÖZKAYNAKLAR682.687 672.651TOPLAM KAYNAKLAR724.780 677.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 20.000 20.000Satışların Maliyeti11 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.000 20.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı24.492 18.522Kar Payı Gelirleri24.492 18.522FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.492 18.522BRÜT KAR (ZARAR)44.492 38.522Genel Yönetim Giderleri12 -58.928 -49.523Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27.469 26.272ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.033 15.271FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.033 15.271SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.033 15.271Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.998 -3.054Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.998 -3.054SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.035 12.217DÖNEM KARI (ZARARI)10.035 12.217Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları10.035 12.217Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.035 12.217Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları10.035 12.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023578BIST