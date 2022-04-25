***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
25.04.2022 18:21
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.453 565.404 11.115 648.972 648.972
Transferler
14.220 270.179 -284.399
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.217 12.217 12.217
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 36.673 835.583 -261.067 661.189 661.189
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.453 576.520 23.679 672.652 672.652
Transferler
23.679 -23.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.035 10.035 10.035
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.453 600.199 10.035 682.687 682.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.447 38.432
Dönem Karı (Zararı)
10.035 12.217
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.998 3.054
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 2.998 3.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.414 23.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.330 20.719
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.643 23.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.313 -3.057
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.084 2.442
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.084 2.442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.447 38.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.179 5.905
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -9.179 5.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.268 44.337
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.268 44.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 631.180 586.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 676.448 631.180
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 680.605 625.239
Diğer Alacaklar
29.561 41.361
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.800 23.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.761 17.761
Peşin Ödenmiş Giderler
7.823 3.154
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.823 3.154
Diğer Dönen Varlıklar
6.791 7.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.791 7.561
ARA TOPLAM
724.780 677.315
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
724.780 677.315
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
724.780 677.315
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.379 3.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.379 3.295
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.379 3.295
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 1.714 1.369
ARA TOPLAM
42.093 4.664
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.093 4.664
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.093 4.664
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
682.687 672.651
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.453 22.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
600.199 576.520
Net Dönem Karı veya Zararı
10.035 23.678
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
682.687 672.651
TOPLAM KAYNAKLAR
724.780 677.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 20.000 20.000
Satışların Maliyeti
11 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.000 20.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
24.492 18.522
Kar Payı Gelirleri
24.492 18.522
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.492 18.522
BRÜT KAR (ZARAR)
44.492 38.522
Genel Yönetim Giderleri
12 -58.928 -49.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.469 26.272
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.033 15.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.033 15.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.033 15.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.998 -3.054
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.998 -3.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.035 12.217
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.035 12.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
10.035 12.217
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.035 12.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
10.035 12.217
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023578
BIST