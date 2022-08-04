***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
04.08.2022 18:59
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.453 565.404 11.116 648.973 648.973
Transferler
11.116 -11.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.563 9.563
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0941
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.023,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,50
|Açılış
|: 1.023,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9129
|17,9235
|% 0,08
|
|Euro
|18,2344
|18,2845
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,5725
|21,6807
|% -0,67
|
|Frank
|18,5600
|18,6719
|% -0,66
|
|Riyal
|4,7548
|4,7787
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-16,37
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-9,18
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.843
|6.939
|-51,00
|
|Yarım
|3.334
|3.392
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MOBTL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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