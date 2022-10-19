***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
19.10.2022 19:14
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.453 565.404 11.115 648.972 648.972
Transferler
11.116 -11.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.020 9.020 9.020
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.453 576.520 9.019 657.992 657.992
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.453 576.520 23.678 672.651 672.651
Transferler
23.678 -23.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.759 46.759 46.759
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.453 600.198 46.759 719.410 719.410
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.273 43.504
Dönem Karı (Zararı)
46.759 9.020
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.759 9.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.587 3.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.631 27.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.422 31.157
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.384 35.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.038 -4.419
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.209 -3.342
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.209 -3.342
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.977 39.843
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -11.704 3.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.273 43.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.273 43.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 625.239 580.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 694.512 623.951
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 700.928 625.239
Diğer Alacaklar
27.331 41.361
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.800 23.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.531 17.761
Peşin Ödenmiş Giderler
1.907 3.154
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.907 3.154
Diğer Dönen Varlıklar
0 7.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 7.561
ARA TOPLAM
730.166 677.315
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
730.166 677.315
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
730.166 677.315
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.504 3.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.504 3.295
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.504 3.295
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 5.252 1.369
ARA TOPLAM
10.756 4.664
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.756 4.664
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.756 4.664
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
719.410 672.651
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.453 22.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
600.198 576.520
Net Dönem Karı veya Zararı
46.759 23.678
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
719.410 672.651
TOPLAM KAYNAKLAR
730.166 677.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 80.000 20.000 30.000 0
Satışların Maliyeti
11 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.000 20.000 30.000 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
82.755 63.672 31.276 23.589
Kar Payı Gelirleri
82.755 63.672 31.276 23.589
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.755 63.672 31.276 23.589
BRÜT KAR (ZARAR)
162.755 83.672 61.276 23.589
Genel Yönetim Giderleri
12 -182.197 -125.234 -89.191 -51.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
81.788 53.590 54.534 27.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.346 12.028 26.619 -723
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.346 12.028 26.619 -723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.346 12.028 26.619 -723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.587 -3.008 -6.655 180
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.587 -3.008 -6.655 180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.759 9.020 19.964 -543
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.759 9.020 19.964 -543
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
46.759 9.020 19.964 -543
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.759 9.020 19.964 -543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
46.759 9.020 19.964 -543
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072983
BIST