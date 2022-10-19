***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 22.453 565.404 11.115 648.972 648.972Transferler11.116 -11.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.020 9.020 9.020Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.453 576.520 9.019 657.992 657.992Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 22.453 576.520 23.678 672.651 672.651Transferler23.678 -23.678Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.759 46.759 46.759Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.453 600.198 46.759 719.410 719.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.273 43.504Dönem Karı (Zararı)46.759 9.020Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)46.759 9.020Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.587 3.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.631 27.815Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.422 31.157İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.384 35.576İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.038 -4.419Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.209 -3.342İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.209 -3.342Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları80.977 39.843Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 -11.704 3.661YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.273 43.504NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.273 43.504DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 625.239 580.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 694.512 623.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 700.928 625.239Diğer Alacaklar27.331 41.361İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11.800 23.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.531 17.761Peşin Ödenmiş Giderler1.907 3.154İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.907 3.154Diğer Dönen Varlıklar0 7.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 7.561ARA TOPLAM730.166 677.315TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR730.166 677.315DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR730.166 677.315KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.504 3.295İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.504 3.295Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5.504 3.295Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 5.252 1.369ARA TOPLAM10.756 4.664TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.756 4.664UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.756 4.664ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar719.410 672.651Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.453 22.453Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları600.198 576.520Net Dönem Karı veya Zararı46.759 23.678TOPLAM ÖZKAYNAKLAR719.410 672.651TOPLAM KAYNAKLAR730.166 677.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 80.000 20.000 30.000 0Satışların Maliyeti11 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.000 20.000 30.000 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı82.755 63.672 31.276 23.589Kar Payı Gelirleri82.755 63.672 31.276 23.589FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.755 63.672 31.276 23.589BRÜT KAR (ZARAR)162.755 83.672 61.276 23.589Genel Yönetim Giderleri12 -182.197 -125.234 -89.191 -51.866Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler81.788 53.590 54.534 27.554ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.346 12.028 26.619 -723FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.346 12.028 26.619 -723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)62.346 12.028 26.619 -723Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.587 -3.008 -6.655 180Dönem Vergi (Gideri) Geliri-15.587 -3.008 -6.655 180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.759 9.020 19.964 -543DÖNEM KARI (ZARARI)46.759 9.020 19.964 -543Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları46.759 9.020 19.964 -543Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.759 9.020 19.964 -543Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları46.759 9.020 19.964 -543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072983BIST