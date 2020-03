***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi05/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih19/03/2020Saati15:30AdresiBüyükdere Cad. N 129/1 Esentepe Şişli/ İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçilmesi. 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, görev dağılımlarının yapılması, temsil ve ilzamı hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. 7. 2019 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 8. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi. 9. 2019 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 10. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi. 12. Dilek ve temennilerin sunulması.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Divan başkanlığına Ruşen Ahmet Albayrak oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından oy toplayıcılığına Kamil Kibar ve yazmanlığa Tufan Karamuk tayin edilmiştir. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi. 4. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 5. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç ) yıl görev yapmak üzere, Ruşen Ahmet Albayrak'ın, Tufan Karamuk' un, Kamil Kibar'ın, Erdal Hançer' in ve İdris Turan İlter' in seçilmelerine, görev dağılımının, şirketin temsil ve ilzamının aşağıdaki şekilde olmasına, oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu Başkanı : RUŞEN AHMET ALBAYRAK (T.C. N 26297001186 ) - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: TUFAN KARAMUK (T.C. N 41872937810) - Yönetim Kurulu Üyesi : KAMİL KİBAR (T.C. N 16658506894) - Yönetim Kurulu Üyesi : ERDAL HANÇER (T.C. N 34015617434 ) - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : İDRİS TURAN İLTER (T.C. N 21760811040) Temsil ve İlzam Şirketin, ana sözleşmesi uyarınca en geniş şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi, her türlü işlem, sözleşme, yazışma ve belgenin bağlayıcı ve geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesinden herhangi ikisinin şirket unvanı altında atacakları Müşterek İmzaların gerekli ve yeterli olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinden Kamil Kibar ve Erdal Hançer'e Temmuz/2019 döneminden başlamak üzere Mart/2020 tarihine kadar aylık net 1.250- TL, Mart/2020 tarihinden başlamak üzere aylık net 1,400-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 7. Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2019 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Yapılan oylama sonunda Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile yıllık sözleşme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 9. Şirketin 2019 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 10/03/2020 tarih ve 2020/03 Sayılı kararında önerildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1. Tertip Kanunu Yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 10. T.T.K 199 uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Divan heyetince son verildi.Genel Kurul Tescil Tarihi19/03/2020AçıklamalarKT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 2019 yılı olağan genel kurulu 19/03/2020 tarihinde yapılmıştır.Genel Kurula ilişkin tutanak ekte yer almaktadır