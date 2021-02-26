***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih17/03/2021Saati15:30AdresiBüyükdere Cad. No 129/1 Esentepe Şişli İstanbulGündem2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin ve toplantı gündeminin tespiti.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin ve toplantı gündeminin tespiti.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 17/03/2021 tarihinde saat 15:30' da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine karar verilmiştir.2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.5. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin genel kurul onayına sunulması.6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.7. 2020 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.8. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi.9. 2020 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.10. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.11. T.T. K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.12. Dilek ve temennilerin sunulması.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913283BIST