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***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

17.03.2022 18:11
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
31.12.2021
Tarih
17/03/2022
Saati
15:30
Adresi
Büyükdere Cad. No 129/1 Esentepe Şişli İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması. 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. 6. 2021 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 7. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi. 8. 2021 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 9. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 10. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi. 11. Dilek ve temennilerin sunulması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı başkanlığına Tufan Karamuk oybirliği ile seçilmiştir. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi. 4. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinden Kamil Kibar ve Turgay Çavaş'a Mart/2022 tarihinden başlamak üzere aylık net 2.500-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 6. Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2021 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 7. Yapılan oylama sonunda Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile yıllık sözleşme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Şirketin 2021 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 10/03/2022 tarih ve 2022/03 Sayılı kararında önerildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1. Tertip Kanunu Yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 9. T.T.K 199 uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 10. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanlığınca son verildi. İşbu toplantının Türk Ticaret Kanununa uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul, 17/03/2022 Toplantı Başkanı: Tufan Karamuk Bakanlık Temsilcisi : Turgut Köse
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 2021 yılı olağan genel kurulu 17/03/2022 tarihinde yapılmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz. 
EK 1:Karar Tutanağı
EK 2: Hazirun Cetveli





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011169


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Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,53 25,56 0,45  
Gümüş Gr. 12,03 12,05 0,26  
B. Petrol 106 106 8,39  
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