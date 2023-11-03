***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Kira Sertifikası SPK İhraç Tavanı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.10.2024Ek AçıklamalarAkfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 27/10/2023 tarih ve 2023/65 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Mutlu Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK 1 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdfEK: 2 EK 2 İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213914BIST