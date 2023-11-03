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***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.11.2023 11:56
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Kira Sertifikası SPK İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.10.2024

Ek Açıklamalar
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 27/10/2023 tarih ve 2023/65 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Mutlu Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK 1 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf
EK: 2 EK 2 İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213914


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Platin 931,04 937,05 % 0,66  
Paladyum 1.120,11 1.124,96 % 0,66  
Brent Pet. 85,09 85,09 % 0,66  
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