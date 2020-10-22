***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 14:59
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/10/2020 tarihli yaptığı toplantıda
Kararın tescil tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal Hançer'in yerine Sayın Turgay Çavaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, yapılacak ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883042
BIST
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|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
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|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.589.188
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.962.516
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.000.212
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,16
|2.793.079.271
|% -4,91
|
|TSKB
|1,80
|2.581.327.053
|% 6,51
|
|AKBNK
|5,15
|749.874.975
|% -4,63
|
|SISE
|6,88
|670.097.864
|% -1,15
|
|VAKBN
|4,15
|647.439.697
|% -4,38
|
|TSKB
|1,80
|2.581.327.053
|% 6,51
|
|GARAN
|7,16
|2.793.079.271
|% -4,91
|
|SKBNK
|1,98
|616.837.455
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,26
|636.044.003
|% -5,04
|
|VAKBN
|4,15
|647.439.697
|% -4,38
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9496
|7,9555
|% 1,83
|
|Euro
|9,4096
|9,4215
|% 1,70
|
|Sterlin
|10,3716
|10,4236
|% 1,28
|
|Frank
|8,7234
|8,7759
|% 1,49
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 1,66
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|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-18,63
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|5,83
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|2,82
|
|Çeyrek
|777
|794
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|41,90
|41,90
|0,19
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