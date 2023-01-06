***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 15:20
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06/01/2023 tarihli yaptığı toplantıda
Kararın tescil tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tufan Karamuk'un yerine Sayın Mehmet Keleş'in atanmasına, yapılacak ilk genel kurulda kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095196
BIST
15:595.243
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 126,70
|Açılış
|: 5.121
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|Önceki Kapanış
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5.283
En Düşük
4.961
15:5918,7733
En Yüksek
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|: 18,9200
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|: 1.106,12
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1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:56
|KRDMB
|16,72
|92.112.146
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.864.127
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.419.847
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|139.462.484
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|196.200.857
|% -10,00
|
|MARTI
|5,04
|106.696.861
|% -8,03
|
|ULUFA
|6,94
|29.926.452
|% -7,10
|
|FMIZP
|207,30
|142.823.804
|% -6,71
|
|THYAO
|140,00
|8.443.492.691
|% 3,55
|
|EREGL
|41,20
|8.373.074.831
|% 2,79
|
|KRDMD
|19,12
|4.794.893.208
|% 6,22
|
|EKGYO
|9,17
|4.415.714.754
|% 8,14
|
|ENKAI
|32,52
|3.600.341.176
|% 4,77
|
|EKGYO
|9,17
|4.415.714.754
|% 8,14
|
|KRDMD
|19,12
|4.794.893.208
|% 6,22
|
|YKBNK
|10,73
|2.629.657.023
|% 2,39
|
|SKBNK
|2,85
|589.397.092
|% 4,40
|
|EREGL
|41,20
|8.373.074.831
|% 2,79
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7626
|18,7730
|% 0,05
|
|Euro
|19,7055
|19,7196
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,1876
|22,2988
|% -0,45
|
|Frank
|19,8865
|20,0063
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9782
|5,0032
|% 0,02
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,27
|
|Cumhuriyet
|7.492
|7.605
|6,00
|
|Tam
|7.533
|7.591
|3,00
|
|Yarım
|3.648
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|0,09
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-0,33
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Seans Raporu
15:56
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16:10XU100
Endeks 5, 249 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 95, 738.00 milyon TL de
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16:10BRLSM
Yüzde 6.16 oranında artışla 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 851, 597 adet işlem
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16:08KRDMA
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 390, 932 adet işlem
-
16:07ALBRK
Yüzde 9.15 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 507, 608 adet işlem
-
16:06PEGYO
Yüzde 7.20 oranında artışla 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 464, 630 adet işlem