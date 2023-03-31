***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 10:43
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescil Edilmesi hk.
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş 'nin 20.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Genel Kurul tescili 30.03.2023 tarihli 10801 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130071
BIST
13:034.838
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -58,24
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
13:0319,1912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0236
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
13:0320,9219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0165
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
13:031.220,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.220,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler13:03
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.524.034
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|39.847.845
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.130.408
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.429.274
|% -9,98
|
|ALFAS
|283,90
|788.667.014
|% -9,87
|
|GOKNR
|20,14
|875.443.878
|% -8,62
|
|MNDRS
|9,23
|68.124.896
|% -8,52
|
|IHAAS
|150,80
|18.817.381
|% -8,33
|
|TUPRS
|541,10
|1.307.479.346
|% 0,39
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|KOZAL
|21,26
|1.005.064.138
|% 1,53
|
|EREGL
|35,84
|996.246.807
|% -0,22
|
|ASELS
|53,25
|984.420.180
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|330.427.174
|% 3,85
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|ISCTR
|13,15
|764.450.822
|% -2,74
|
|YKBNK
|9,66
|514.476.871
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,26
|327.279.552
|% -2,19
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1857
|19,1893
|% 0,11
|
|Euro
|20,9014
|20,9209
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6616
|23,7803
|% -0,07
|
|Frank
|20,8353
|20,9608
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0960
|5,1215
|% 0,08
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,77
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.230
|8.313
|-5,00
|
|Yarım
|4.035
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,71
|14,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|-0,04
|