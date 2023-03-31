***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescil Edilmesi hk.KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş 'nin 20.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Genel Kurul tescili 30.03.2023 tarihli 10801 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130071BIST