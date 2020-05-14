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***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

14.05.2020 18:20
GÜNCEL HABERLER



***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/05/2020
Karar Sayısı
2020/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 31.03.2020 Sorumluluk Beyanı
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845058


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Yarım 1.449 1.487 -4,30  
Çeyrek 727 744 -2,15  
Gümüş.Ons 25,70 25,75 0,92  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,28  
B. Petrol 45,13 45,13 0,63  
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