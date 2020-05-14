***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.05.2020 18:20
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/05/2020
Karar Sayısı
2020/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 31.03.2020 Sorumluluk Beyanı
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845058
BIST
13:121.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
13:127,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0856
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
13:128,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1012
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6227
En Düşük
8,4425
13:12453,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 10,36
|Açılış
|: 453,01
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler13:12
|FADE
|3,85
|18.017.923
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.120.645
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|796.929
|% 9,92
|
|NIBAS
|19,88
|10.595.505
|% 9,89
|
|AYES
|6,47
|434.454
|% 9,85
|
|PKENT
|780,50
|1.441.817
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|2.848.033
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.898.639
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.424.147
|% -9,92
|
|CASA
|26,60
|36.167
|% -9,83
|
|THYAO
|11,79
|1.434.814.485
|% 1,55
|
|GARAN
|7,15
|993.974.299
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,06
|899.652.497
|% -0,48
|
|ASELS
|17,79
|693.950.028
|% -1,71
|
|PGSUS
|51,05
|571.521.402
|% 4,74
|
|EKGYO
|2,06
|899.652.497
|% -0,48
|
|ODAS
|2,43
|375.881.234
|% 2,53
|
|GARAN
|7,15
|993.974.299
|% 1,42
|
|THYAO
|11,79
|1.434.814.485
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,17
|225.834.005
|% 0,93
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2857
|7,2902
|% 1,19
|
|Euro
|8,5749
|8,5839
|% 1,19
|
|Sterlin
|9,4906
|9,5382
|% 1,27
|
|Frank
|7,9497
|7,9976
|% 1,58
|
|Riyal
|1,9387
|1,9484
|% 1,23
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|18,97
|
|Altın Gr.
|453
|453
|9,96
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-6,00
|
|Tam
|2.997
|3.074
|-8,91
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-4,30
|
|Çeyrek
|727
|744
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,75
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,28
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|0,63
|