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***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

19.10.2022 19:15
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/10/2022
Karar Sayısı
2022/6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI.
a) Şirketimizin 01/01/2022- 30/09/2022 dönemine ilişkin finansal tablolarının, finansal tablo dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifi, pasifi, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla
Kamil Kibar
Yönetim Kurulu Üyesi
Tufan Karamuk
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072985


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Gümüş Gr. 11,20 11,21 0,18  
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