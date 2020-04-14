***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
14.04.2020 12:05
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 01.07.2019 - 30.09.2019 hesap dönemine ilişkin yatırımcı raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837735
BIST
14:5597.712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.313,63
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
14:556,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
14:557,4470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0639
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4473
En Düşük
7,3720
14:55375,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,49
|Açılış
|: 375,49
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.062.606
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.771.600
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|13.078.200
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,94
|28.100.005
|% -9,43
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,37
|103.191.979
|% -7,78
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,76
|1.327.469.223
|% 5,59
|
|ASELS
|25,98
|959.397.951
|% 4,17
|
|PGSUS
|60,95
|537.152.718
|% 8,84
|
|GARAN
|8,54
|427.893.918
|% 0,95
|
|GSRAY
|2,64
|420.275.028
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|420.275.028
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,10
|146.903.154
|% 2,80
|
|THYAO
|10,76
|1.327.469.223
|% 5,59
|
|IEYHO
|0,59
|71.241.758
|% -1,67
|
|YKBNK
|2,03
|207.338.559
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4992
|8,5418
|% 0,72
|
|Frank
|7,0259
|7,0683
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8000
|1,8091
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|9,20
|
|Altın Gr.
|376
|376
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.462
|18,30
|
|Tam
|2.470
|2.534
|18,90
|
|Yarım
|1.202
|1.233
|9,20
|
|Çeyrek
|603
|617
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|31,59
|31,59
|-0,15
|
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