***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
02.07.2020 12:33
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 01.04.2020 - 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin yatırımcı raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854012
BIST
15:21116.741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.426,07
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
15:216,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:217,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0399
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:21389,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,30
|Açılış
|: 389,63
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|5.026.945
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|95.950.133
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|151.642.981
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.246.656
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.675.592
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,16
|3.857.392
|% -4,80
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,56
|12.635.816
|% -3,41
|
|GARAN
|8,34
|912.484.424
|% 0,48
|
|SISE
|5,87
|647.873.557
|% 5,39
|
|THYAO
|12,26
|601.959.414
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,05
|575.650.099
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,25
|559.587.378
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,05
|575.650.099
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|238.181.083
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|332.616.051
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|559.587.378
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,67
|271.265.281
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5507
|8,5936
|% 0,39
|
|Frank
|7,2372
|7,2808
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,06
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.545
|-2,00
|
|Tam
|2.599
|2.611
|-2,10
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-1,00
|
|Çeyrek
|631
|639
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|0,29
|