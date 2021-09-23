***KTT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.09.2021 16:37
***KTT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [KTT]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KT Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 15/10/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI KTTKT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz)Katılım Serbest FonKT Portföy Dördüncü Katılım Serbest (Döviz) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964996
BIST
17:071.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,26
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
17:078,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0905
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
17:0710,2833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1689
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
17:07492,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 492,27
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler17:07
|YEOTK
|66,55
|203.527.090
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.304.541
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|59.449.294
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.335.217
|% 9,87
|
|NUGYO
|9,65
|65.792.813
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.457.137
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,44
|111.451.769
|% -9,96
|
|KTSKR
|58,05
|20.548.684
|% -7,86
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,25
|2.833.834.027
|% -2,43
|
|EREGL
|16,97
|981.414.857
|% 0,41
|
|THYAO
|13,26
|941.903.814
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,39
|763.370.740
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,31
|660.131.477
|% -3,10
|
|YKBNK
|2,39
|763.370.740
|% -2,05
|
|GARAN
|9,25
|2.833.834.027
|% -2,43
|
|EKGYO
|1,82
|521.269.192
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,31
|660.131.477
|% -3,10
|
|ODAS
|1,38
|156.393.613
|% 2,22
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7400
|8,7424
|% 1,05
|
|Euro
|10,2787
|10,2833
|% 1,67
|
|Sterlin
|11,9720
|12,0321
|% 1,92
|
|Frank
|9,4372
|9,4940
|% 1,45
|
|Riyal
|2,3233
|2,3350
|% 1,02
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-16,67
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.310
|-5,00
|
|Tam
|3.243
|3.327
|-5,00
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|-2,42
|
|Çeyrek
|786
|805
|-1,21
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,05
|
|B. Petrol
|76,46
|76,46
|0,27
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 58 kaybederek (% -0.77 ) 1, 229
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, CRDFA, KERVN, OYLUM, BAGFS, YEOTK, KIMMR
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESPC, AKYHO, NUGYO
-
17:16
CRDFA, BAGFS, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:16
ISKUR, DESPC, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında