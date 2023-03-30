***KTT* *KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2023 11:36
***KTT******KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [KTT]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KT Portföy Dördüncü Katılım Serbest (Döviz) Fon portföyünün yatırım fonu katılma paylarına, borsa yatırım fonu katılma paylarına, murabaha işlemlerine, vaad işlemlerine, yatırım vekaleti hesaplarına, girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına yapabilmesi adına izahname değişikliği yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129668
BIST
13:184.947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,01
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
4.963
En Düşük
4.909
13:1819,1686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0485
|Açılış
|: 19,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
13:1820,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1060
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
20,9267
En Düşük
20,7260
13:181.212,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.212,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.215,10
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler13:16
|EKSUN
|78,65
|7.984.548
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.394.808
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|558.340.099
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.281.367
|% 9,99
|
|CEOEM
|17,06
|20.918.955
|% 9,99
|
|PAMEL
|242,90
|57.839.672
|% -4,63
|
|KRSTL
|9,40
|44.690.023
|% -4,47
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|MMCAS
|5,54
|113.784
|% -3,65
|
|DGGYO
|51,15
|220.796.119
|% -3,49
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ASTOR
|54,90
|1.960.059.874
|% 1,95
|
|GOKNR
|21,64
|1.090.353.982
|% 7,98
|
|SISE
|44,12
|1.078.871.794
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|KATMR
|1,31
|102.871.090
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,57
|469.256.368
|% 1,39
|
|YKBNK
|10,05
|607.594.750
|% -0,20
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1623
|19,1696
|% 0,26
|
|Euro
|20,8519
|20,8615
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,5931
|23,7114
|% 0,41
|
|Frank
|20,8451
|20,9707
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0906
|5,1161
|% 0,20
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,06
|
|Cumhuriyet
|8.159
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.180
|8.260
|-16,00
|
|Yarım
|4.010
|4.042
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|0,23
|
|B. Petrol
|78,22
|78,22
|0,63
|