***KTU* *KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 13:52
***KTU******KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2022 tarih E-12233903-305.04-29385 sayılı izin yazısına istinaden 02.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde karşılaştırma ölçütü değişikliği yapılmıştır. Fon izahnamesinin tadil ve duyuru metinleri ekte sunulmuştur.".
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083436
BIST
14:315.057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 79,14
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
14:3118,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
14:3119,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0682
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
14:311.067,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.067,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler14:31
|BRLSM
|15,29
|255.135.455
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.652.166
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|35.472.613
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,70
|352.750
|% -7,50
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,62
|7.475.207
|% -5,91
|
|INFO
|11,14
|123.389.788
|% -3,97
|
|THYAO
|124,40
|5.990.078.604
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,36
|4.492.212.756
|% 4,28
|
|SISE
|39,76
|3.562.472.060
|% 1,69
|
|EREGL
|43,02
|3.384.248.078
|% 0,84
|
|PETKM
|18,20
|3.057.030.928
|% 1,73
|
|EKGYO
|7,24
|2.226.414.073
|% 5,08
|
|KRDMD
|15,36
|4.492.212.756
|% 4,28
|
|SKBNK
|2,74
|670.293.930
|% 1,11
|
|YKBNK
|11,91
|2.433.495.473
|% -1,16
|
|ISCTR
|10,62
|2.058.472.564
|% 2,51
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6370
|18,6414
|% 0,05
|
|Euro
|19,4583
|19,4657
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,5855
|22,6988
|% 0,87
|
|Frank
|19,6480
|19,7663
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,03
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|10,01
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|5,62
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.201
|88,00
|
|Tam
|7.116
|7.174
|19,00
|
|Yarım
|3.451
|3.507
|9,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.753
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|0,44
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:47VESTL
Yüzde 4.86 oranında artışla 62.55 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 366, 834 adet işlem
-
14:46EKGYO
Yüzde 5.22 oranında artışla 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 310, 226, 994 adet işlem
-
14:45PAMEL
Yüzde 5.09 oranında artışla 208.60 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 041 adet işlem
-
14:44IZMDC
Yüzde 6.70 oranında artışla 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 655, 822 adet işlem
-
14:43XU100
Endeks 5, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 71, 766.00 milyon TL de