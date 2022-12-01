***KTV* *KTP* *KTN* *KTM*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTV******KTP******KTN******KTM*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KTM, KTN, KTV]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2022 tarih E-12233903-305.04-29385 sayılı izin yazısına istinaden 02.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde KTM- KT Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu, KTN-KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu, KTV-KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu isimli fonlarda karşılaştırma ölçütü değişikliği yapılmıştır. Fon izahnamelerinin tadil ve duyuru metinleri ekte sunulmuştur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083433BIST