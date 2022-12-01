***KTV* *KTP* *KTN* *KTM*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 13:52
***KTV******KTP******KTN******KTM*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [KTM, KTN, KTV]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2022 tarih E-12233903-305.04-29385 sayılı izin yazısına istinaden 02.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde KTM- KT Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu, KTN-KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu, KTV-KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu isimli fonlarda karşılaştırma ölçütü değişikliği yapılmıştır. Fon izahnamelerinin tadil ve duyuru metinleri ekte sunulmuştur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083433
BIST
15:105.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 96,03
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:1018,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:1019,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0727
|Açılış
|: 19,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:101.067,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.067,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:10
|YGYO
|1,76
|25.805.728
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|49.901.668
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|257.074.533
|% 10,00
|
|INTEM
|114,40
|73.967.052
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|EUYO
|4,63
|7.670.420
|% -5,70
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|THYAO
|125,10
|6.286.653.984
|% 4,25
|
|KRDMD
|15,45
|4.785.920.161
|% 4,89
|
|SISE
|39,98
|3.771.918.731
|% 2,25
|
|EREGL
|43,22
|3.616.328.060
|% 1,31
|
|PETKM
|18,30
|3.246.233.797
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,31
|2.357.986.301
|% 6,10
|
|KRDMD
|15,45
|4.785.920.161
|% 4,89
|
|SKBNK
|2,76
|840.130.178
|% 1,85
|
|ISCTR
|10,76
|2.603.422.532
|% 3,86
|
|YKBNK
|11,93
|2.683.141.777
|% -1,00
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6316
|18,6412
|% 0,05
|
|Euro
|19,4569
|19,4702
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,6129
|22,7263
|% 0,99
|
|Frank
|19,6490
|19,7674
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,03
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|12,72
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|6,84
|
|Cumhuriyet
|7.098
|7.206
|93,00
|
|Tam
|7.125
|7.183
|28,00
|
|Yarım
|3.456
|3.512
|14,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.755
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,99
|87,99
|1,02
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25NIBAS
Yüzde 9.22 oranında artışla 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 438, 275 adet işlem
-
15:24KRSTL
Yüzde 5.07 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 475, 950 adet işlem
-
15:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, EKGYO
-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 89 artarak (% 1.83 ) 4, 450
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ALFAS, YGYO, GOLTS, YYAPI, GOZDE, MERIT, BRMEN, KLNMA, KOZAA