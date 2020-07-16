***KUTPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***KUTPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [KUTPO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıReyhan Göksun TAŞKIN12806991Fatih Selim YİĞİT43300187Kutay İNAN27284807Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/10/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860138BIST