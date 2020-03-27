***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 10:07
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832549
BIST
11:2591.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 70,13
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
11:256,4401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0446
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4451
En Düşük
6,3903
11:257,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0400
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1120
En Düşük
7,0479
11:25336,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,66
|Açılış
|: 336,16
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|KAPLM
|5,06
|1.737.210
|% 10,00
|
|RYSAS
|6,38
|27.778.342
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|18.799.500
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|9.992.066
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|11.755.987
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.822.295
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|3.907.496
|% -9,77
|
|QNBFB
|37,00
|493.653
|% -4,39
|
|UFUK
|2,52
|1.678
|% -4,18
|
|ISYAT
|2,10
|3.999.653
|% -4,11
|
|THYAO
|9,48
|429.979.117
|% 2,49
|
|GARAN
|8,09
|221.491.614
|% 1,89
|
|ASELS
|24,14
|190.065.920
|% -0,49
|
|IPEKE
|8,32
|111.273.430
|% 5,05
|
|KOZAA
|10,04
|103.202.137
|% 2,34
|
|IHLAS
|0,47
|33.464.849
|% 2,17
|
|IHLGM
|0,89
|62.159.738
|% 5,95
|
|ODAS
|1,34
|77.968.975
|% 0,75
|
|YKBNK
|1,94
|100.175.466
|% 0,00
|
|THYAO
|9,48
|429.979.117
|% 2,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8210
|7,8602
|% 0,50
|
|Frank
|6,6651
|6,7052
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7098
|1,7183
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,52
|0,11
|