***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 16:23
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842649
BIST
17:3998.846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 3,55
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:397,0799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:397,6826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:39386,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 386,17
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|4.224.801
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.027.436
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.584.208
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.721.053
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|400.999.715
|% -9,97
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|KUTPO
|11,60
|38.207.684
|% -9,94
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|GARAN
|8,16
|678.242.863
|% -0,12
|
|TSPOR
|5,88
|617.588.958
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,28
|573.535.968
|% 5,56
|
|ASELS
|26,84
|505.614.668
|% 1,82
|
|PETUN
|22,34
|487.721.053
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,28
|573.535.968
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,68
|455.255.061
|% -3,60
|
|AFYON
|2,82
|437.463.622
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,89
|243.612.341
|% 2,72
|
|ODAS
|1,82
|195.631.707
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7833
|8,8274
|% 0,52
|
|Frank
|7,2590
|7,3028
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8795
|1,8889
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,66
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,20
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,20
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|2,89
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